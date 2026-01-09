Bomberos del CEIS Rioja actúan en dos incendios en Calahorra y otro en Villarta-Quintana

Archivo - Bombero del CEIS Rioja en una actuación - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja actuaron, a última hora del jueves, en dos incendios en Calahorra, uno en un trastero y el otro en un antiguo taller mecánico, y posteriormente en el fuego en una vivienda de Villarta-Quintana, según ha informado hoy SOS Rioja 112.

El primero de los suceso en Calahorra fue avisado por un particular que comunicó al Centro de Emergencias del Gobierno de La Rioja, la presencia de abundante humo procedente de una cochera situada en la calle Espronceda número 11, en la localidad de Calahorra.

Desde SOS Rioja se informó del suceso a las Fuerzas de Seguridad y se movilizaron Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud con carácter preventivo.

Debido a la gran cantidad de humo acumulado tanto en el lugar del incendio como en los protales anexos, se procede al confinamiento de las viviendas, no localizándose ninguna persona en el interior.

Posteriormente, otro particular dio aviso del incendio en un trastero de la Avenida Santo Domingo en Calahorra. Se movilizaron a Bomberos del CEIS, Policía Local y Guardia Civil y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El incendio, de perqueña consideración tuvo su origen en una batería, afectando a un mueble y televisor.

Finalmente, Bomberos del CEIS Rioja actuaron en el incendio en la chimenea de una vivienda de la Calle Real en Villarta-Quintana. Se movilizaron a los propios Bomberos, a Guardia Civil y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo. En el incendio resultó afectada una viga de la tercera planta.