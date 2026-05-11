Bomberos del CEIS Rioja sofocan el incendio en una vivienda de Manzanares de Rioja

Archivo - Bombero del CEIS Rioja en una actuación - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado el incendio, que se ha producido a las 03,03 horas, en el número 52 de la calle Los García de Manzanares de Rioja, según ha informado el SOS Rioja 112, que ha indicado que no ha habido que lamentar daños personales.

Ha sido la propietaria de la vivienda la que ha avisado del fuego. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras la intervención, los Bomberos han indicado que el incendio se ha originado en la chimenea y ha afectado a las vigas de madera, además de un garaje colindante. La vivienda queda inhabilitada debido a la afección a dos vigas principales.