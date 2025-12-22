Bomberos de Logroño recuerdan a la ciudadanía consejos de prevención para disfrutar de unas navidades más seguras

Archivo - Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño recuerdan a la ciudadanía una serie de consejos preventivos para disfrutar de unas navidades más seguras, evitando riesgos de incendio, caídas u otras circunstancias de peligro que pueden producirse en estas fechas.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

Para minimizar el riesgo de incendios en el hogar durante estas fechas, Bomberos de Logroño plantea las siguientes recomendaciones:

Coloca el árbol de Navidad lejos de fuentes de calor (chimeneas, estufas, etc...)

Si es artificial deberá ser ignífugo y si es natural, asegúrate de que no esté seco.

Asegúrate de que la instalación eléctrica para la iluminación del árbol, belén y otros adornos esté bien realizada y sea lo más fija posible: que los cables estén ordenados, las conexiones bien realizadas, sin empalmes caseros con cinta aislante ni cables pelados.

No debe haber cables aplastados o pisados por mobiliario.

Las luces de navidad deben estar certificadas.

Inspeccionar escrupulosamente el alumbrado que tenemos de años anteriores.

Cables y bombillas deben estar en perfectas condiciones.

Utilizar alargadores múltiples (regletas) para poder conectar todos los enchufes necesarios, en lugar de ladrones que recargan los enchufes.

No sobrecargar enchufes ni regletas.

La iluminación exterior ha de ser adecuada y específica para exteriores.

La iluminación navideña deberá estar apagada por la noche y cuando no estamos en casa (se pueden utilizar programadores).

Mejor no utilizar velas.

No obstante, si se utilizan, las velas nunca deben dejarse desatendidas ni al alcance de los niños.

Si tienes chimenea: debe estar limpia y protegida con una barrera y siempre vigilada.

Mientras se prepara la comida, no dejar la cocina desatendida.

Si una sartén prende, cubrirla con un paño o tapa, evitando el uso de agua.

Mantener limpia la campana extractora para evitar acumulación de grasa.

Coloca un detector de incendios en la habitación en la que esté colocado el árbol y la iluminación navideña.

Ten localizado el extintor más cercano a su vivienda e infórmate de cómo utilizarlo.

En caso de incendio o emergencia de cualquier tipo, llamar al 112.

PREVENCIÓN DE CAÍDAS

Para evitar caídas, Bomberos de Logroño ofrece los siguientes consejos:

El árbol ha de estar bien asegurado; que no se pueda caer o tirar con facilidad.

Asegúrate de que no estorba ni obstaculiza el paso.

No debe haber cables provisionales por el suelo que puedan provocar caídas.

Cuidado al colocar adornos y luces navideñas en alturas, así como cuando utilizamos escaleras.

No colgar adornos en la fachada de la casa que puedan ser un reclamo para los niños pequeños (por ejemplo, "papanoeles o reyes" colgantes).

PREVENCIÓN DE ATRAGANTAMIENTOS.

En lo que respecta a la prevención de atragantamientos, Bomberos de Logroño recuerda las siguientes recomendaciones:

Las comidas copiosas y la ingesta excesiva de alimentos pueden producir atragantamientos, por eso hay que tener cuidado, comer sin prisa y con moderación.

Mucha precaución por posibles atragantamientos en la tradición de las 12 uvas al ritmo de las campanadas y las figuritas dentro del roscón de reyes, especialmente con niños pequeños y mayores.

Todos deberíamos aprender a realizar la maniobra de Heimlich, tanto a adultos como a niños pequeños y bebés.

En este sentido, desde Bomberos de Logroño se anima a toda la ciudadanía a realizar cursos de primeros auxilios, donde se aprenden pautas para actuar en situaciones de emergencia.

Muchos de estos cursos son, además, de carácter gratuito.

PREVENCIÓN DE ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES.

Finalmente, y en lo que respecta a la prevención de situaciones de envenenamiento, Bomberos de Logroño recuerda los siguientes consejos:

Mucho cuidado con los aparatos productores de calor, especialmente los que utilizan carbón, leña o gas.

Asegúrate de que hay una buena ventilación porque podría producirse una combustión incompleta y el monóxido de carbono produce muerte por intoxicación.

Nunca jamás utilizar braseros de carbón y leña.

Es recomendable instalar un detector de monóxido de carbono.

Precaución con las alergias de los invitados a las comidas y cenas y el exceso de consumo de alcohol.

Mantener siempre las bebidas alcohólicas fuera del alcance de los niños.

Algunas plantas típicas de Navidad, como la flor de pascua, el acebo y el muérdago son tóxicas (cuidado con los niños y mascotas).

Una buena idea para regalar estas navidades a amigos y familiares: un detector de humos, ayudándoles además a instalarlo para prevenir situaciones de riesgo.