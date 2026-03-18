Bomberos de Logroño sofocan un incendio en un almacén de Riojafórum, que ha obligado a evacuar a una decena de personas

Archivo - Exterior de Riojafórum - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
Bomberos de Logroño han sofocado esta pasada tarde un pequeño incendio registrado en un almacén de Riojafórum, lo que ha obligado a evacuar del edificio a una decena de personas, según los datos facilitados por el Servicio Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 18,01 horas de este martes, el guarda de seguridad de Riojafórum ha alertado a SOS Rioja por la aparición de humo, de origen desconocido, en la zona de oficinas. El edificio se evacúa con apenas 10 personas en su interior.
Desde el Centro Coordinador se han movilizado a los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a la Policía Local y la Policía Nacional.
Tras la intervención, los Bomberos han informado que el incendio se ha originado en un almacén de material audiovisual, en la planta sótano -1, bajo la Sala de Congresos.
Ha ardido material eléctrico sobre una o varias mesas de trabajo. El humo ha salido a la zona de congresos, oficinas, y zona común del atrio alertando al personal del edificio.
El incendio se ha controlado rápidamente, pero se ha demorado la actuación por la ventilación del humo acumulado en varias zonas del edificio.