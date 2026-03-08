Bomberos de Logroño sofocan un incendio en una vivenda en Villamediana

Archivo - Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño han sofocado pasado este mediodía un incendio que se había declarado en una vivienda en Villamediana de Iregua, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 12,45 horas de este domingo, SOS Rioja ha recibido el aviso por el incendio de una vivienda en la calle La Rioja, número 8, de la localidad de Villamediana de Iregua.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos de Logroño, junto con los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Tras la intervención, Bomberos informan de que se ha visto afectado el aislante de la chimenea y el hollín, sin que se hayan producido daños personales.