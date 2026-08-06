Bomberos de Logroño sofocan el incendio en una vivienda de la calle Chile

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LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios particulares han alertado al Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja 112 de un incendio, a las 04,31 horas, en una vivienda ubicada en el número 36 de la calle Chile, en Logroño, ha señalado el Centro de Coordinación del SOS Rioja.

Desde este organismo se han movilizado Bomberos del Ayuntamiento de Logroño y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (SERIS). Asimismo, se ha informado del incidente a la Policía Local de Logroño y a la Policía Nacional.

El incendio se ha originado en la cocina de la vivienda. A la llegada de los bomberos, el fuego ya había sido extinguido mediante el uso de un extintor, por lo que su intervención se ha limitado a las labores de ventilación del inmueble.

Como consecuencia del incendio, únicamente ha resultado afectada parte de la campana extractora de la cocina, sin registrarse más daños materiales.

Los recursos sanitarios han atendido a dos personas en el lugar: una por una crisis de ansiedad y otra por inhalación de humo. Ninguna de ellas ha precisado traslado a un centro sanitario.