Bomberos sofocan el incendio en un merendero de Avenida de Madrid en Logroño

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LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Logroño sofocaron, a última hora del lunes, el incendio en un merendero, en el número 53, de Avenida de Madrid en Logroño, que se saldó sin heridos, según ha informado el SOS Rioja 112.

Fue el propio inquilino de la vivienda donde se situaba el merendero el que informó del suceso. Desde este Centro Coordinador de Emergencias se informó a Fuerzas de Seguridad, y se movilizaron Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras su intervención, los bomberos informaron que el incendio se ha originado en la placa de la cocina del merendero, afectando también al mueble donde se encontraba la misma. Una vez extinguido el fuego, procedieron a ventilar el inmueble.