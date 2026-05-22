El BOR publica el listado de parcelas admisibles para cosecha en verde

Archivo - Viñeod - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, día 22, el listado provisional de parcelas admisibles y priorizadas de las solicitudes de ayuda a la cosecha en verde de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) 2024-2027 del Plan Estratégico de la PAC en la Comunidad Autónoma de La Rioja. En el plazo contemplado para la convocatoria, un total de 619 viticultores presentaron inicialmente a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente solicitudes de ayuda para realizar la cosecha en una superficie de 1.602 hectáreas para este 2026.

De los 609 solicitantes registrados a la fecha de publicación, un total de 559, que tienen asociadas 1.307 hectáreas, tienen toda la documentación completa y reúnen ya todos los requisitos. Además, otros 50 viticultores con 148 hectáreas han presentado la documentación incompleta o no reúnen todos los requisitos exigidos en la convocatoria, por lo que disponen de cinco días hábiles para subsanar la solicitud. Por otro lado, diez solicitudes correspondientes a 18 hectáreas han renunciado a la ayuda.

En cuanto la procedencia de los solicitantes de la ayuda a la cosecha en verde, un 25 por ciento se localizan en La Rioja Alta para actuar sobre 371 hectáreas, un 27 por ciento se localizan en La Rioja Media contabilizando 391 hectáreas, y un 48 por ciento son para 693 hectáreas de viñedo en La Rioja Baja. Si se desglosan los datos por municipios, las parcelas de viñedo se encuentran en 79 de los 115 municipios riojanos que se integran en la DOCa Rioja en nuestra Comunidad Autónoma.

Alfaro es la localidad con mayor demanda, con cerca de 125 hectáreas, mientras que Cervera del Río Alhama y Entrena superan las 90 hectáreas cada una. Ausejo y Calahorra se encuentra por encima de las 60 hectáreas cada uno. Del total de los viticultores solicitantes, remarcando aquellos que son agricultores, 174 son titulares de una explotación prioritaria que solicitan ayuda para 541 hectáreas, 138 solicitantes cuentan con la Seguridad Social agraria en exclusiva, y 49 tienen modalidad pluriactiva. En este sentido, destaca que el 60 por ciento de los solicitantes son viticultores profesionales, y la suma de su superficie supone más de un 70 por ciento. Un 10 por ciento de los solicitantes son jóvenes agricultores que piden ayuda para 178 hectáreas.

También es reseñable que 32 solicitantes se han comprometido al arranque definitivo, de los cuales la mitad son agricultores profesionales, comprometiendo en este sentido 63,5 hectáreas. La Consejería únicamente ha recibido 11 solicitudes de parcelas que habían realizado modificaciones en el Registro de Viñedo en esta campaña.

FECHAS Y PLAZOS

Actualmente, desde la Consejería de Agricultura se está realizando un trabajo de verificación de los datos aportados, con dos técnicos especialistas en base de datos y GIS; así como las inspecciones en campo, con otros 8 técnicos con titulación de Ingeniero Técnico Agrícola, para comprobar que los solicitantes cumplen todos los requisitos y condicionantes.

De esta forma, se realizarán inspecciones sobre el estado vegetativo de las parcelas solicitadas para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. Además, las parcelas deberán mantenerse en adecuadas condiciones agronómicas y de cultivo para poder optar a la ayuda de cosecha en verde. Asimismo, se recuerda que los solicitantes podrán presentar la renuncia voluntaria a la ayuda sin ningún tipo de consecuencia a futuro, en caso de incidencias sobrevenidas en el viñedo como daños por pedrisco u otras circunstancias que afecten a la parcela.

Tras esta revisión inicial de la totalidad las parcelas administrativamente y de un alto porcentaje de viñedos in situ, todas aquellas que cumplan con lo dispuesto en la orden reguladora se enviarán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación antes del 7 de junio.

Por su parte, el MAPA elaborará el listado definitivo de parcelas con la asignación de fondos definitiva para cada una de ellas y lo remitirá a cada Comunidad Autónoma antes del 15 de junio. La Resolución de concesión debe estar publicada en el BOR antes de 30 de junio.

Para la convocatoria de 2026, el plazo para la solicitud del pago de la ayuda y la realización de las operaciones será del 1 al 15 de julio. Los beneficiarios deberán comunicar la ejecución de la cosecha en verde dentro de ese mismo plazo, acto que se considerará como la solicitud de pago de la ayuda.