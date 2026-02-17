La borrasca Pedro pondrá mañana en aviso por viento, olas y nieve a 13 CCAA, con el norte peninsular en nivel naranja

Playa vizcaína con oleaje - EUROPA PRESS

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Pedro pondrá este miércoles en aviso por viento, olas y nieve a un total de 13 comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que cuatro ellas, situadas en el norte peninsular, alcanzarán el nivel naranja por oleaje, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Estas son Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco.

En concreto, los avisos naranja por olas están en la costa de los litorales asturianos; la costa del litoral cántabro; A Coruña, Lugo y Pontevedra; y Guipúzcoa y Vizcaya. Por lo demás, el resto de avisos amarillos por oleaje se sitúan en Almería y Granada; Girona; Castellón y Valencia; y la costa de Melilla.

Asimismo, hay avisos por viento en Almería, Granada y Jaén; el litoral occidental asturiano y la suroccidental asturiana; el litoral cántabro, Liébana y Cantabria del Ebro; Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Albacete; A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra; Noroeste de Murcia; Vertiente cantábrica de Navarra; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; Ibérica riojana; Alicante y Valencia.

A su vez, se dan avisos por nieve en suroccidental asturiana; León; y Lugo. AEMET prevé que mañana pase un frente por la Península que, de oeste a este, tenderá a dejar cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio. En este marco, habrá predominio de cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en los tercios este y sureste, así como en Baleares durante la mayor parte del día.

Este frente y la posterior descarga fría dejarán precipitaciones en la mitad norte de la vertiente atlántica, área cantábrica, alto Ebro y entorno pirenaico que podrá afectar a otras regiones a excepción del este y sureste. Por zonas, el organismo estatal prevé que sean más abundantes cuanto más al noroeste se registren. En el oeste de Galicia podrán ser, de hecho, fuertes o persistentes.

Además, podrá darse alguna tormenta ocasional en regiones del norte peninsular y nevará a una cota de 1200-1500 metros (m) que disminuirá a 900-1200 m en el extremo norte y a una cota de 1500/1900 m en el resto. En el Pirineo, habrá heladas localmente débiles.

Durante esta jornada probablemente se registren nieblas matinales en las campiñas del sur de Andalucía, así como en zonas bajas del nordeste, y brumas frontales en el noroeste peninsular. Además, en Canarias habrá cielos poco nubosos o despejados y posiblemente restos de calima ligera.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET ha avanzado que los valores térmicos descenderán en la mayor parte del país. La excepción estará en el Cantábrico oriental, Pirineo y nordeste de Cataluña, donde aumentarán las máximas. La mínima más baja pronosticada para una capital de provincia para mañana es Ávila, donde se espera 1ºC.

Por otro lado, predominará el viento moderado de componentes oeste y sur en la Península y Baleares, que será en general flojo en interiores del tercio nordeste y suroeste peninsular y que tendrá intensidad de fuerte en litorales del extremo noroeste y Alborán.

De esta manera, se esperan rachas muy fuertes en amplias zonas del tercio norte, también a partir de la tarde en interiores del este y sureste peninsular y Pirineos y posibles en Alborán. En Canarias, alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas.