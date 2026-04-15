Los Boscos celebra 75 años desde su fundación: "Si Mª Teresa Gil de Gárate estuviera viva, estaría orgullosa de su obra" - EUROPA PRESS

LOGROÑO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Si María Teresa Gil de Gárate -fundadora del colegio Los Boscos en 1951- estuviera viva, estaría orgullosa de ver que su obra no murió sino que, además, ha continuado y se ha fortalecido". Con estas emotivas palabras se ha referido el director del colegio salesiano, Iñaki Fernández Lerena, con motivo del 75 aniversario de la fundación del centro.

El céntrico colegio logroñés (ubicado en la calle Múgica) está de aniversario y para ello realizará durante esta semana una programación conmemorativa con la que rendir homenaje a su historia, agradecer la implicación de las personas que han formado parte de ella y reafirmar su compromiso con la educación y la ciudad de Logroño. A las actividades también se sumarán una exposición de fotos y un concurso de poesía.

Pero sin duda, uno de los días más especiales para conmemorar estos 75 años ha sido este miércoles en el que se ha producido el acto de inauguración del aniversario con la presencia del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, entre otras autoridades locales.

Tras ser recibidos por el equipo docente, los alumnos del centro también han querido darles la bienvenida coreografiando una canción escrita expresamente para conmemorar los 75 años del centro.

"UNA OBRA QUE SIGUE MÁS VIVA QUE NUNCA"

El director del colegio ha explicado que es "una gran alegría" que un centro educativo cumpla 75 años. El sueño de María Teresa Gil de Gárate, hacer un colegio para las personas pobres y necesitadas de Logroño, es una realidad. Finalmente encontró este lugar -en la calle Múgica- para hacer su obra. Una obra que sigue más viva que nunca".

Como ha recordado, Gil de Gárate puso el nombre de Los Boscos en homenaje a Juan Bosco. Posteriormente, le confió el centro a la congregación de los Salesianos, fundada precisamente por Juan Bosco, que lo gestiona desde el año 1987 y, desde entonces, "continuamos trabajando" día a día.

En la actualidad, asegura el director, el colegio está muy centrado en la atención a la diversidad, "es un colegio que tanto en Logroño como en La Rioja se nos reconoce con esta distinción", ha dicho.

Además, tienen proyectos muy concretos para alumnos con autismo, por ejemplo, o con trastornos de conducta. También se trabaja con jóvenes que a nivel intelectual pueden tener ciertas deficiencias... todo ello con proyectos muy significativos y muy importantes para su evolución.

TAMBIÉN REFERENCIA EN FP

Para este colegio "la atención a la diversidad es fundamental" pero a ello se suman también proyectos europeos, como el Erasmus, o la FP en donde -como ha indicado- "este año vamos a hacer el aula 20 de FP".

En cuestión de Formación Profesional, ha señalado, "son realmente significativos los relacionados con Informática, Mecánica, Electrónica y Telecomunicaciones".

En la actualidad el colegio cuenta con 650 alumnos y alrededor de 85 profesores.

Además de estos retos, desde el centro también se enfocan en el futuro. "Estamos pidiendo algún curso de FP que sea vespertino porque los locales ya no dan más de sí".

ANTIGUOS ALUMNOS Y PROFESORES

Tras los actos de esta mañana, a las 17,00 horas de esta tarde tendrá lugar una celebración con antiguos alumnos y profesores. El jueves, 16 de abril, a las 12,00 horas, se realizará un acto con empresas mientras que el viernes, también a las 12,00 horas, habrá otra celebración con los alumnos.

El sábado 18 de abril habrá, tanto a las 12,00 como a las 13,00 horas, una representación histórica con Sapo Producciones, y a las 14,00 horas se celebrará una comida popular a la que es necesario que apuntarse previamente. Finalmente el domingo, 19 de abril, a las 12,00 horas habrá misa con el obispo de la Diócesis, Santos Montoya, en la capilla del colegio seguida de una degustación de un tradicional choricillo.

En definitiva, el colegio Salesianos Los Boscos se caracteriza por su compromiso constante con la formación integral de los más jóvenes y por su atención a las necesidades educativas y sociales del entorno.

El origen del colegio está estrechamente ligado a la figura de María Teresa Gil de Gárate, su fundadora, una mujer pionera que consiguió superar numerosas dificultades para dar respuesta a las necesidades educativas y humanas de los más desfavorecidos. Su legado sigue siendo hoy una de las señas de identidad del centro.