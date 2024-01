El Bretón acoge desde este martes 5 preestrenos en versión original subtitulada dentro del ciclo de cine de 'Actual 24'

Regresa al festival riojano 'Escenario insólito', que ofrece 7 espectáculos en botellero del CCR o en la pajarera del parque del Carmen

LOGROÑO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teatro Bretón de los Herreros de Logroño acoge cinco preestrenos en España de películas en Versión Original Subtitulada dentro del ciclo de cine de 'Actual 24', que se exhibirán los días 2,3,4,6 y 7 de enero. Se trata de películas venidas de Dinamarca, Francia, Argentina, Reino Unido y de España, que se proyectarán a las 19,30 horas, al precio de 6,5 euros.

Serán, el 2 de enero 'Bastarden'; el 3 de enero 'Le Succeseur'; el 4 'Puan'; el 6 de enero, 'La Estrella Azul', con presencia del director Javier Macipe, y el actor Pepe Lorente; y el 7 de enero 'The Zone of Interest'.

Además, el cine de 'Actual', programado por la empresa riojana 'FC35', contará también con sesiones matinales, los días 3,4 y 5 de enero, en la Filmoteca Rafael Azcona, a las 11,30 horas -excepto el 5 que será a las 12,15 horas-, y con entradas a cuatro euros. Se podrán ver 'How to have sex', el 3 de enero, un día después 'Das Lehrerzimmer', y finaliza el 5 de enero con 'Linda Veu du Poulet'.

No obstante, días antes del festival se ha desarrollado, concretamente del 26 al 29 de diciembre, el ciclo 'Sueños en corto', cuyos premios se entregarán el 5 de enero, a las 19,00 horas.

'ESCENARIO INSÓLITO'

Además 'Actual 24', en su nueva edición, recupera 'Escenario insólito', y que contará con un piso en la plaza del Mercado, el Cubo del Revellín, el botellero del Centro de la Cultura del Rioja, la pajarera del parque del Carmen, el espacio 'Semilla Negra' o la tercera planta del Museo de La Rioja como lugares de representación. Las funciones, a 5 euros, van del 2 al 5 de enero.

El 3,4 y 5, será el turno de Miguel Carrera y Maya Salaverría, en la primera planta del número 17 de la plaza del Mercado, con el montaje 'Mami, solo para adultos'. Será a las 19,00, 20,30 y 22,00 horas.

'Chamán Producciones', el 3 y 4 de enero, pondrán en escena en el botellero del Centro de la Cultura del Rioja, la obra 'Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy sino tu pasto'. A las 19,00 y 21,00 horas.

También el 3 y 4 de enero, 'Kordelia teatro', a las 19,00 y 20,30, en el calado del COAR, mostrarán 'Sinfonía inacabada de un zapato', mientras que 'Violete y péndula', en la pajarera del parque del Carmen, ofrece un origina montaje, con un espectador en cada función, de cinco minutos de duración, de 19,00 a 22,00 horas, del 2 al 5 de enero.

Por su parte, 'El perro azul', el 2,3 y 4 de enero, escenificará '¡Payaso!¡ en el Cubo del Revellín, con pases a las 11,00, a las 12,30, a las 18,00 y a las 19,30 horas.

El ciclo lo cierran 'Guantuguan Teatro' con 'Big boy', el 2 y 3 de enero, en el Espacio 'Semilla Negra', a las 13,15, 13,45, 14,15, 19,00, 19,30 y 20,00 horas; y 'Tenemos que hablar' con 'Pura Vida', también el 2 y 3 de enero, en la tercera planta del Museo de La Rioja, a las 18,00, 18,30, 19,00 y 19,30 horas, el primer día, y el 3 de enero a las 13,00., 13,30, 15,30 y 16,00 horas.

TEATRO PARA TODOS LOS PÚBLICOS EN SALA NEGRA

Además, del 2 al 5 de enero, los amantes del teatro también podrán disfrutar de una intensa programación en la Sala Negra con cuatro funciones diarias: a la hora del vermú, a primera y última hora de la tarde, y por la noche.

Un total de dieciséis propuestas de artistas, tanto riojanos como nacionales, que abarcan estilos de lo más diverso. Desde el teatro musical con 'Blues & Roots' de Silvia Marsó o 'Billie' sobre la vida de la cantante Billie Holliday; drama con 'Perséfone' o 'Gervasio'; humor con 'El Partido', 'Migas de migajas' o Antonio Lorente y Alexis Deiz; propuestas más locas e inclasificables como las de 'Y tú, ¿qué sabes?' o 'Gilipollas al Poder'. Como ha subrayado Iturriaga, "a toda esta programación teatral se sumará un gran apartado para público familiar en el que los más pequeños podrán disfrutar de las obras 'Nómadas', 'Periquillo', 'Concierto EnReDo Menor', 'El Circo de los Colores', 'Salvemos los cuentos' y 'El mono y la cometa'".

Las entradas para estos espectáculos ya están a la venta con precios que van desde los 8 euros en las funciones para público familiar, hasta los 15 y 18 euros en las funciones más nocturnas.