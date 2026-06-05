Brieva de Cameros celebra este sábado su 24ª Fiesta de la Trashumancia - ALCALDÍA

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Brieva de Cameros, en colaboración con la Asociación Cultural Brita y la sociedad Tradición Ganadera Brieva, celebra mañana una nueva edición de la Fiesta de la Trashumancia, una jornada festiva que rinde homenaje a la identidad pastoril de la Sierra riojana y a las personas que la mantienen viva generación tras generación, en un año en que la Trashumancia ha sido declarada por el Gobierno de La Rioja como Bien de Interés Cultural.

Este sábado, 6 de junio, Brieva de Cameros se transformará de nuevo en la capital riojana de la Trashumancia con un completo programa de actividades que llenará las calles del municipio de tradición, divulgación y convivencia.

La fiesta, que alcanza ya su 24ª edición, reivindica una forma de vida que durante siglos ha vertebrado los valles serranos y que hoy sigue siendo símbolo de sostenibilidad y patrimonio vivo.

El cartel de esta edición tiene dos protagonistas muy especiales: Marcos y Ángel, dos vecinos de Brieva de Cameros que cada año colaboran en uno de los momentos más especiales de nuestra fiesta: el esquileo tradicional a tijera.

La imagen forma parte de un proyecto con el que se pretende homenajear cada año a personas clave en la organización de la fiesta, visibilizando a quienes mantienen viva la memoria y el futuro de esta tradición.

UNA FIESTA POSIBLE GRACIAS A UN PUEBLO QUE SE VUELCA

La Fiesta de la Trashumancia es posible gracias al esfuerzo colectivo del municipio y la implicación de numerosas entidades y colaboradoras: el Ayuntamiento de Brieva de Cameros, la Asociación Cultural Brita, Tradición Ganadera Brieva, el Gobierno de La Rioja, el Rancho del Esquileo, la Escuela de Pastores, la Asociación de la Tercera Edad de Brieva, el bar La Escuela, Peña Rondalosa, Peras de Rincón de Soto y, sobre todo, los vecinos y vecinas de Brieva.

Brieva de Cameros invita a todas las personas a vivir un día único, en el que la tradición se encuentra con el presente y el orgullo rural de la trashumancia se convierte en fiesta.

PROGRAMA DE LA JORNADA

La jornada comenzará a las 11,00 horas con un pasacalles junto a los Gaiteros del Iregua, la apertura de la feria de artesanía y un taller de cestería. A las 11,15 h. se inaugurará la muestra de ganado local. A las 12,00 h. tendrá lugar una de las citas más esperadas: la demostración de esquileo a tijera a cargo de esquiladores locales.

Tras el paso del rebaño por el pueblo, el ambiente festivo se mantendrá con la música del grupo Pájaro Volador y la tradicional caldereta popular serrana elaborada con cordero de Brieva de Cameros.

Por la tarde, los visitantes podrán disfrutar de la ruta teatralizada y una degustación de migas de pastor.

La jornada concluirá con un nuevo paso del rebaño por el pueblo y un fin de fiesta con el DJ Fran Ríos, poniendo el broche festivo a un día de celebración. Durante todo el día permanecerán abiertos el Museo Rancho del Esquileo y la Escuela de Pastores de La Rioja, con proyecciones y materiales divulgativos sobre la trashumancia.