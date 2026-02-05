Briones acoge un encuentro de estudiantes y tutores de prácticas en centro educativos a través de Erasmus rURal

LOGROÑO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Briones acoge este viernes 6 de febrero, el Encuentro para Compartir Experiencias de Integración del Programa de Prácticas Erasmus rURal con estudiantes de los grados en Educación Infantil y en Educación Primaria de la Universidad de La Rioja, sus tutores y responsables de los centros en que están desarrollando sus prácticas formativas en diferentes municipios de la región.

El encuentro está organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, a través del Servicio de Empleabilidad y Prácticas Externas de la Universidad de La Rioja, en colaboración con la Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Briones.

En él participarán la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, María Ángeles Martínez Calvo, el viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Fernández Torroba; y el alcalde de Briones, Gerardo Antonio Cueto Mendoza; junto a los estudiantes, que compartirán sus experiencias.

El objetivo es ofrecer orientación a los estudiantes en prácticas para mejorar y en su caso alcanzar la integración del alumnado en el ámbito rural; así como fomentar la generación de ideas para reforzar esta integración mediante la puesta en común de la experiencia vivida durante los primeros meses de prácticas.

En la jornada participarán los estudiantes que en estos momentos realizan sus prácticas en Anguiano, Briones, Cervera del río Alhama, Igea, Ribafrecha, San Asensio y San Vicente de la Sonsierra, además de los responsables de los centros educativos quienes, como agentes dinamizadores del municipio, podrán analizar las actividades que favorecen la integración de los jóvenes en el entorno rural.

En el encuentro se realizará una dinámica grupal en la que los estudiantes pondrán en común las actividades que han realizado en el municipio, fuera del ámbito escolar, encaminadas a integrarse, así como las actividades previstas para lo que resta de prácticas y las dificultades encontradas, en su caso, durante los primeros meses de su estancia.

Los centros educativos podrán hablar, desde su experiencia como agentes dinamizadores del municipio, de qué actividades favorecen la integración de los jóvenes en el entorno rural. En definitiva, se pondrán en común ideas, acciones y actividades que podrían ser útiles en la búsqueda de la integración y la dinamización de los municipios con problemas de despoblación.

Este es el sexto de los encuentros organizados tras el último llevado a cabo en julio de 2025 en Enciso, que reunió a los estudiantes de la UR que participaron en los programas de Prácticas Erasmus, Campus y Emprendimiento rURal, así como a representantes de las empresas, entidades o centros educativos en los que estaban realizando sus prácticas; y los celebrados en Nalda y Torrecilla en Cameros.