Broche de oro para cerrar los actos del centenario de la DOCa Rioja con influyentes prescriptores mundiales del vino

Una gran cena de gala con menú, elaborado por los cinco cocineros riojanos con 'Estrella Michelín', que por primera vez se han reunido para elaborar una carta especial, de cocina de raíz, reinterpretada para lograr un maridaje perfecto con prestigiosos vinos de Rioja, ha servido como broche de oro a los actos del Centenario de la Denominación de Origen Calificada Rioja. En el evento han participado algunos de los más influyentes expertos internacionales del sector a nivel mundial.

Francis Paniego de 'El Portal del Echaurren', Ignacio y Carlos Echapresto de 'Venta Moncalvillo', Iñaki Murua y Carolina Sánchez de 'Íkaro', Mariana Sánchez y Gonzalo Baquedano de 'Ajonegro', y Miguel Caño de 'Nublo', han sido los encargados de diseñar los diferentes platos servidos a más de un centenar de invitados - 70 prescriptores internacionales, bodegueros de la DOCa y representantes de las organizaciones que forman el pleno del Consejo Regulador-. El postre 'Alegoría de Rioja', ha sido realizado por el maestro pastelero Paco Torreblanca.

Un evento que se ha celebrado rodeado de obras de arte - de Warhol y Picasso, entre otras- en el Museo Vivanco para de la Cultura del Vino, en Briones (La Rioja) dentro de las salas de exposición; lugar inmejorable para catar algunos de los mejores vinos del mundo.

Un momento especial de la velada se ha vivido cuando al concluir el servicio, han salido para saludar a los presentes, siendo largamente aplaudidos. Ese momento, ha servido para que la presidenta del Consejo Regulador, Raquel Pérez Cuevas, invitase, copa en mano, a los asistentes a brindar por Rioja y el futuro de la Denominación.

Ha señalado que "Rioja está celebrando su centenario siendo la única Denominación de origen en España que puede decirlo". "Creo mucho -ha añadido- en la diversidad, en un momento vibrante de Rioja donde, como siempre, ha dado cabida a multitud de identidades, de bodegas, de viticultura". "Siempre me gusta, por tanto, decir que Rioja nos sobrevivirá a todos", ha afirmado.

En la cena de gala se han dado cita expertos, líderes de opinión y periodistas de algunos de los medios más influyentes del sector, entre ellos 'Wine Spectator', 'Decanter', 'Wine Advocate', 'Wine Enthusiast', 'James Suckling', 'Jancis Robinson', 'Robb Report', 'Vinous', 'Wein und Markt' o 'Quench Magazine'.

ENCUENTRO INTERNACIONAL POR LA MAÑANA

Los más de 70 prescriptores reconocidos a nivel mundial han participado por la mañana, el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) de Logroño, en un encuentro internacional, organizado por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, bajo el título de 'Centennial Celebration. Tribute to a legacy. Vision for the Future'.

El evento especial ha comenzado con la cata '100 kilómetros de diversidad de la DOCa Rioja', para, a continuación, desarrollarse la 'Cata histórica de los 100 años de la DOCa Rioja'. Entre los diferentes encuentros y eventos, los presentes van a catar más de 130 vinos de Rioja.

El encuentro se ha diseñado bajo el asesoramiento y supervisión técnica de un Comité Asesor presidido por el 'Master Of Wine', Pedro Ballesteros, e integrado por Juancho Asenjo y Elena Adell.

UNOS 140 VINOS CATADOS QUE PROFUNDIZAN EN LA "DIVERSIDAD DE RIOJA"

Si por la mañana han catado algunos emblemáticos vinos, que muestran la excelencia y diversidad de Rioja, por la noche, la selección del Comité Asesor ha seguido mostrando la calidad de los vinos elaborados en la Denominación.

De hecho, Ballesteros ha destacado que "hemos tenido aquí a 70 prescriptores, gente relevante del mundo del vino, de muchos países, y les hemos dado en dos días un concentrado de 140 vinos que dan buena imagen de lo que es Rioja, en su diversidad, su excelencia, en su calidad". "Creo que se van a llevar una buena memoria de nosotros", ha concluido el 'Master of Wine'.

Precisamente, entre los expertos en el sector han resaltado la "diversidad" de Rioja, algo que ha ratificado el periodista argentino, Joaquín Hidalgo, editor de 'Vinous', señalando que "es una de las grandes regiones de vino del mundo, además de España", en la que ha puesto en valor que "ha tenido la capacidad de abrir el rango de lo que es su vino".

"Deposita el paladar en distintos rincones de Rioja, en los pueblos, en cada uno de los lugares, en la zona, y lo interpreta bajo el prisma de cada uno de sus lugares, por lo que el vino de Rioja tiene muchísima amplitud", ha reseñado Hidalgo.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Sumilleres de México, Gina Estrada, ha puesto en valor que "históricamente los mexicanos somos grandes consumidores de los vinos de Rioja, de muchos años atrás; yo siempre recuerdo mi papá en la infancia y en la adolescencia, siempre había una botella de vino de Rioja en casa".

Ha añadido que "muchas veces tienes en la mente un vino de Rioja, un vino tinto, pero sin embargo aquí hay una diversidad impresionante; blancos extraordinarios de guarda, rosados, claretes, tintos, espumosos". "Yo creo que hay una diversidad impresionante también para cada maridaje", ha destacado.

"MUCHO FUTURO PARA RIOJA"

La periodista especializada en vino y fundadora de 'Spanish Wine Lover', Amaya Cervera, ha afirmado que "los vinos con personalidad sí que tienen su hueco en el mercado y Rioja tiene vinos con mucha personalidad dentro de estilos diferentes y, creo que eso es algo muy bueno para que te permite situar y tener herramientas para poder competir en el futuro".

Otro de los prescriptores, el corresponsal de 'Wein und Markt', Thomas Götz, ha destacado que "algo que me fascina es que siempre con Rioja es que el vino es tan profundamente introducido en la vida de la cultura y también la economía". "Hay otras regiones en España donde se va a hacer grandes vinos, pero no se siente que el vino es parte de la economía y de la cultura, si embargo con Rioja hay un conexión profunda entre la gente y el vino, la historia y el vino, la economía y el vino", ha apostillado.

LA COCINA, ALIADA DE RIOJA

Por su parte, uno de los cocineros participantes, Francis Paniego, de 'El Portal del Echaurren', ha resaltado que "Rioja lo es todo en nuestra región, es el alma del territorio y nosotros nos sentimos unos privilegiados, poder trabajar, poder maridar nuestras mesas habitualmente con esos vinos". "Hoy preparar este menú para un momento tan importante, es algo histórico que vamos a recordar toda nuestra vida", ha asegurado.

Marina Sánchez, de 'Ajonegro', ha indicado que "no veo el vino simplemente como una bebida, sino como un alimento, algo que acompaña y es muy importante seguirle dando esa importancia, por lo que es un orgullo ser parte Rioja".

UN RECORRIDO POR RIOJA

Los asistentes han catado los blancos 'Olagar 2018' de bodegas 'Remírez de Ganuza', 'Monopole Clásico Gran Reserva 2018' de 'CVNE', 'Viña Tondonia-blanco reserva 2014' de López Heredia-Viña Tondonia', y 'Remelluri blanco 2022' de Nuestra Señora de Remelluri. Además, también han disfrutado del rosado 'Yzar 2020' de 'Finca Allende'.

No han faltado los tintos que han encumbrado a Rioja en estos cien años de historia. Para la cena se han tomado 'Quiñón de Valdelareina 2023' de Álvaro Palacios, 'La Condenada Magnum 2023' de 'Artuke', 'Macán 2021' de 'Macán', 'Mágico 2021' de Sierra Cantabria, 'Contador 2016' de Bodegas 'Contador' y 'La Centenaria 2022' de Martínez Lacuesta.

Más tarde, la calidad en los vinos ha seguido con los grandes reservas como '890 Gran Reserva 2011' de 'La Rioja Alta, S.A.', 'Barón de Chirel 2020' de 'Marqués de Riscal', 'Gran Zaco 1978' de Bodegas Bilbaínas y 'Monte Real 1964' de Bodegas Riojanas. La personalidad del 'CV 4 varietales dulce de invierno 2021' de Vivanco, ha sido el último vino en tomarse en la cena.