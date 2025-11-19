'Burbujas en el Casco' regresa el 19 de diciembre para maridar espumosos riojanos, gastronomía y patrimonio en Logroño

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Logroño Casco Antiguo, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, ha dado a conocer la tercera edición de 'Burbujas en el Casco', que se desarrollará el viernes 19 de diciembre, de 20,00 a 23,00 horas, en cuatro espacios singulares del casco histórico.

La presidenta de la Asociación Logroño Casco Antiguo, Amaia Tomé, teniente de alcalde y concejal de Promoción de la Ciudad (Cultura, Turismo y Comercio) del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sainz, junto al CEO del Grupo Criteria, Carlos Martínez Armas, han presentado esta mañana los detalles de la iniciativa que se va afianzando año tras año y que despierta una gran expectación.

"Combinamos espacios singulares del Casco Antiguo de Logroño con espumosos de bodegas riojanas y propuestas gastronómicas especiales. Son cuatro espacios diferentes donde disfrutar, con familia y amigos, de una tarde-noche previa a la Navidad. Además, entre los asistentes se sortearán vales canjeables en los comercios asociados. Estáis todos invitados a acompañarnos", ha destacado Tomé.

Por su parte, Sainz ha señalado que "desde el Ayuntamiento apoyamos esta interesante iniciativa que un año más aúna la posibilidad de disfrutar de cuatro espacios emblemáticos de nuestro Casco Antiguo, gastronomía, vino y cultura. Seguimos avanzando en nuestro objetivo de dinamizar la ciudad con diferentes iniciativas tanto públicas como promovidas desde la colaboración público-privada. Una colaboración que se traduce en actividades atractivas que atraen turismo de calidad a la ciudad".

En este sentido, el concejal ha detallado que la tercera edición de 'Burbujas en el Casco' cuenta con un apoyo económico del Ayuntamiento de 15.442 euros. Asimismo, ha recordado que este año se van a destinar más de 214.000 euros a las ayudas económicas destinadas a asociaciones o empresas en materia turística, y más de 119.000 euros para subvenciones a asociaciones comerciales de la ciudad.

4 ESPUMOSOS, 4 ESPACIOS, 4 TAPAS

'Burbujas en el Casco', ha detallado Martínez Armas, propone un recorrido por cuatro ubicaciones emblemáticas del casco antiguo, donde los asistentes podrán disfrutar de un espumoso riojano maridado con una tapa exclusiva en cada parada.

Espacios, bodegas, tapas y ambientación 2025:

1. Palacio de Salazar / COAATR - Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja - C/ Marqués de San Nicolás, 23 1. Bodega: Bodegas Vivanco. Tapa: Paella. Ambientación: Dani Peppermint

2. CALADO - C/ Ruavieja, 18 Bodega: Bodegas Bilbaínas - Viña Pomal. Tapa: Mini hamburguesa. Ambientación: DJ Futura

3. COAR - Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja - C/ Barriocepo, 40 Bodega: Celebona 1960 - Espumoso de pera. Tapa: Cucurucho de patatas fritas Celebona y paté ibérico con mermelada de pera. Ambientación: Javi Vega

4. Centro de la Cultura del Rioja (CCR) - C/ Mercaderes, 9. Bodega: Familia Benito Escudero. Tapa: Fardelejo Papín. Ambientación: Luis Herrera

RUTAS Y FUNCIONAMIENTO DEL RECORRIDO

El evento se organiza como un recorrido circular con cuatro rutas, cada una con un punto de partida diferente entre los cuatro espacios participantes. Entre las 20,00 horas y las 23,00 horas, los asistentes dispondrán de tiempo para completar el circuito visitando todas las ubicaciones, permaneciendo unos 45 minutos en cada espacio. El orden de visita depende únicamente del lugar elegido al adquirir la entrada.

A modo de ejemplo, quienes inicien su recorrido en el Palacio de Salazar / COAATR (C/ Marqués de San Nicolás, 23), lo continuarán en el Centro de la Cultura del Rioja (C/ Mercaderes, 9), después en el COAR (C/ Barriocepo, 40) y finalizarán en el Calado Ruavieja (C/ Ruavieja, 18). La información detallada de cada ruta está disponible en la plataforma de venta de entradas y en los canales oficiales del evento.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas tienen un precio de 25 euros y pueden adquirirse exclusivamente a través de entradium.com. Durante la compra, cada asistente deberá elegir el espacio en el que comenzará su recorrido, lo que permite regular el aforo y garantizar una experiencia fluida en todos los puntos del circuito.

El día del evento, al llegar al espacio elegido como punto de inicio, cada participante mostrará el código QR de su entrada adquirida en Entradium. Ese QR será canjeado por: Una entrada física, que incluye los tickets correspondientes a las consumiciones del recorrido. Una copa del evento. Un cuelga copas para poder realizar el itinerario con comodidad.

SORTEO DE 10 BONOS DE 100 EUROS

Al igual que en la edición anterior, el evento incluirá un sorteo de 10 bonos de 100 euro, para canjear en los comercios asociados de la Asociación Logroño Casco Antiguo. Podrán participar en el sorteo todas las personas que el día del evento, al finalizar, dejen su entrada cumplimentada en las urnas habilitadas en los cuatro espacios.

El sorteo se celebrará durante la semana del 12 al 16 de enero de 2026, ante un jurado formado por miembros de la Junta Directiva de la Asociación. Se seleccionarán 10 ganadores y 10 suplentes, y los premiados serán contactados por los datos que hayan facilitado en su entrada, además de publicarse en las redes sociales oficiales. El sorteo está dirigido a mayores de 18 años. Las bases legales completas pueden consultarse en los canales oficiales de la Asociación.

BEST OF WINE 2024

La primera edición de 'Burbujas en el Casco' obtuvo uno de los galardones Best of Wine Tourism. Según el jurado, 'Burbujas en el casco' reconoció el acierto de abrir de manera simultánea las puertas de cuatro espacios singulares de Logroño.

Los premios Best of Wine Tourism, que cada año otorga la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, distinguen aquellas empresas que prestan los más excelentes e innovadores servicios de enoturismo en el mundo.