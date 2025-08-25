El Bus Joven del IRJ acerca a los jóvenes este fin de semana a las fiestas patronales de Calahorra

Archivo - Chupinazo de las fiestas de Calahorra 2024 - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

Propone su quinta ruta este sábado, para que los jóvenes puedan acercarse con seguridad a las fiestas de San Emeterio y San Celedonio

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), pone en marcha la quinta ruta del recorrido que el Bus Joven está realizando este verano por La región con el objetivo de que las personas jóvenes de La Rioja puedan asistir a las fiestas patronales de las cabeceras de comarca en las mejores condiciones de seguridad.

Un servicio que como novedad ofrece este año un descuento del 20% en el precio del billete de ida y vuelta respecto al año pasado.

Concretamente, para acudir a las fiestas patronales de San Emeterio y San Celedonio de Calahorra se lanzarán cinco servicios de autobús:

El primer servicio partirá desde la capital riojana el sábado a las 23 horas y regresará de Calahorra a Logroño a las 7,30 horas, realizando paradas tanto a la ida como a la vuelta en Villar de Arnedo, Pradejón y Calahorra.

El segundo recorrido partirá de Aguilar del Rio Alhama, a las 23 horas parando en Cervera del Río Alhama, Rincón de Soto y Calahorra a las 7 horas se hará el servicio de vuelta realizando las mismas paradas.

El tercer recorrido partirá de Alfaro a las 23 horas, sin otra parada hasta Calahorra, con idéntico recorrido de vuelta a las 6,30 horas.

El cuarto servicio partirá a las 23,15 horas desde Cornago realizando paradas en Igea, Rincón de Olivedo, Grávalos, Quel, Autol y Calahorra; a las 7,15 horas será la vuelta realizando las mismas paradas.

El quinto servicio partirá desde Arnedo a las 22 horas con destino a Calahorra y regresará a las 6,30 horas con el mismo itinerario que a la ida.

La venta de billetes comienza hoy, lunes, a las 10 horas, y pueden adquirirse hasta las 23,59 horas del viernes 29 de agosto, o hasta agotarse billetes, a través de la página web del IRJ (www.irj.es).