El Bus Joven del IRJ arranca el 9 de mayo con destino a las fiestas de Santo Domingo de la Calzada

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LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud, ha querido reforzar e impulsar una nueva edición del Bus Joven, con el objetivo de que las personas jóvenes de La Rioja, de entre 18 y 35 años, puedan asistir a las fiestas patronales de las cabeceras de comarca en las mejores condiciones de seguridad.

El popular medio de transporte veraniego arrancará su primera ruta el próximo sábado, 9 de mayo, para que los jóvenes puedan acudir a las fiestas patronales de Santo Domingo de la Calzada.

Concretamente se lanzarán dos servicios de autobús: el primero saldrá de Logroño a las 23 horas y regresará desde Santo Domingo a la capital riojana a las 7 horas. En su recorrido el bus realizará paradas en Nájera, Hormilla, Hervías y Bañares.

El segundo recorrido partirá de Haro a las 23 y regresará a las 7 horas realizando paradas en Casalarreina y Castañares.

La venta de billetes comenzará mañana lunes 4 de mayo, a las 10 horas y podrán adquirirse hasta las 23,59 horas del viernes 8 de mayo, o hasta agotarse billetes, a través de la página web del IRJ www.irj.es