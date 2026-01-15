Una 'cacerolada' en Logroño condena la expulsión de 37 ONGs de Gaza y reclama "humanidad" para "atender" a la población - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Acampada por Palestina La Rioja ha celebrado esta tarde una ruidosa 'cacerolada' en la plaza del Mercado de Logroño para mostrar su "indignación" por la situación actual que se vive en Palestina así como para condenar la expulsión, por parte de Israel, de 37 ONGs a las que desde el pasado 1 de enero de 2026 les impide operar en Gaza y Cisjordania.

El portavoz de la concentración, Iñaki Muñoz (de Acampada por Palestina) ha asegurado que aunque la expulsión de ONG "ya viene de antes", en concreto, de mayo de 2024 "cuando se declaró terrorista a la asociación UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio)" ahora "se ha dado una vuelta de tuerca más y han prohibido a 37 ONGs internacionales desarrollar allí su trabajo humanitario".

Una prohibición que para Muñoz es "bastante curiosa" porque "les ha sometido. Ha dicho que no cumplen con la normativa y les han dicho que no pueden actuar". Pero ante ello reflexiona -"será que no cumplen la normativa que quieren ellos".

Les pedían incluso -ha indicado- "que se identificaran a los voluntarios y realmente a eso no estaban dispuestos porque guardan el secreto de sus gentes por la protección de datos".

Para Muñoz, a pesar del alto al fuego la situación "sigue siendo muy difícil. Se encuentran en situaciones infrahumanas, comiendo mal, viviendo mal... parece que Netanyahu y el gobierno sionista solo quiere una cosa: Aniquilar al pueblo palestino. Entonces todo vale".

"Y en este caso también el invierno lo utilizan como arma de guerra, el frío lo utilizan como arma de guerra y ahora el no poder ser atendidos lo utilizan como arma de guerra también", ha reflexionado.

Durante el acto también se ha realizado una performance donde se han nombrado a las 37 ONGs para hacer que "nuestros organismos institucionales regionales como nacionales como internacionales, tomen la decisión y decirle que la humanidad no se puede perder, tenemos que seguir atendiendo a la gente, que ya de por sí los estáis aniquilando de mala manera".

MÁS DE 440 MUERTOS DESDE EL ALTO AL FUEGO

Desde el alto del fuego se han contabilizado más de 440 muertos, más de 1.100 heridos y en torno a 115 niños y niñas. "El objetivo es que el pueblo se acabe", ha lamentado Muñoz.

Posteriormente, en un comunicado, Acampada por Palestina ha dado a conocer las ONGs vetadas recordando que el Gobierno de Netanyahu ha retirado la licencia de estas organizaciones alegando que "no han superado los requisitos" para inscribirse en un nuevo registro, acusándolas en ocasiones de contar con personal que "estuvo involucrado en actividades terroristas".

Acampada por Palestina de La Rioja considera que "esto no es más que una burda excusa para continuar con el genocidio que el Estado de Israel está perpetrando en Gaza, y que está extendiendo, de modo inexorable, a Cisjordania y Jerusalén este".

Israel, como potencia ocupante de esos territorios, "tiene la obligación legal de atender a las necesidades de su población civil".

"Al no hacerlo directamente ni permitir que organizaciones humanitarias lo hagan en su lugar, está volviendo a cometer un crimen y vulnerando la legislación internacional, una vez más", han añadido.

Ante esta situación que "perpetúa el sufrimiento del pueblo palestino, no podemos permanecer en silencio" han querido mostrar, mediante una cacerolada, "nuestra indignación por la situación en Palestina, y también en otras partes del mundo donde se sigue imponiendo la ley del más fuerte, en lugar de la ley del bien común".

Durante el acto, se ha leído una carta que la UNRWA ha preparado especialmente para esta concentración, en la que "agradece la continuada solidaridad de La Rioja con el pueblo palestino, y explica las terribles consecuencias que este veto de Israel tendrá para Gaza".