Una 'cacerolada' protesta en Logroño contra la represión del activismo pro-Palestina - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una 'cacerolada', que se ha desarrollado, a las 19,30 horas, en la plaza del Mercado de Logroño, ha servido como protesta contra la represión del activismo pro-Palestina. Además, han querido poner en el foco en la "dramática" situación que siguen viviendo en la franja de Gaza y de Cisjordania.

En declaraciones a los medios de comunicación, Miguel Martínez, que ha actuado como portavoz de 'Acampada por Palestina La Rioja', ha indicado que el motivo principal de la acción "es la represión que desde Estados Unidos, Europa y desde muchos países del mundo se está ejerciendo contra los manifestantes pacíficos que expresan su preocupación y dolor por la situación en Gaza y por los ataques del ejército israelí a la población".

Además de la cacerolada, ha explicado que iban a escenificar "como los países están reprimiendo a los manifestantes, de la misma manera que han estado reprimiendo en el Reino Unido ilegalmente, utilizando una legislación antiterrorista, a los manifestantes de 'Palestine Action', a los que ha encarcelado y perseguido".

La situación actual en Palestina, Martínez ha señalado que "sigue siendo un cerco militar y tiene restringida la entrada de alimentación y la ayuda humanitaria, incluso de materiales y maquinaria de construcción".

"Ahora mismo están viviendo entre escombros en tiendas de campaña", ha afirmado el portavoz del colectivo, que ha indicado que en la parte de Cisjordania "la situación es muy mala porque se ha armado a los colonos y ya actúan al margen del ejército, fuera de toda responsabilidad del Estado, y prácticamente imponen su ley por la violencia".

Ello, ha lamentado Martínez conlleva que "siga muriendo mucha gente por los ataques, y por los disparos, así como por la situación sanitaria, que está provocando una mortandad muy alta entre bebés y personas mayores".