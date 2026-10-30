Uno de cada ocho universitarios ecuatorianos estudia ya en modalidad online - UNIR

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La educación superior en Ecuador vive una profunda transformación. La expansión de las modalidades online y virtuales está modificando el perfil tradicional del universitario y abriendo las puertas de la formación superior a miles de personas que hace una década encontraban difícil compatibilizar estudios, empleo y responsabilidades familiares.

El cambio queda reflejado en las cifras oficiales. Según datos del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIESE), las carreras y programas vigentes en modalidad en línea pasaron de 109 en 2019 a 1.049 en 2022, un crecimiento del 862%. En ese mismo año, Ecuador registraba 93.626 estudiantes en línea frente a 684.333 presenciales. Más recientemente, distintas fuentes académicas y estadísticas sitúan en torno a 125.000 los estudiantes matriculados en modalidades no presenciales, lo que equivale aproximadamente a uno de cada ocho universitarios del país.

Esta evolución responde a una realidad cada vez más visible: la universidad deja de ser un espacio reservado principalmente para jóvenes que acceden a la educación superior inmediatamente después del bachillerato. Hoy son cada vez más los profesionales en ejercicio quienes regresan a las aulas virtuales para actualizar conocimientos, desarrollar nuevas competencias o acceder a mejores oportunidades laborales.

La tendencia resulta especialmente significativa en los estudios de posgrado. Datos históricos procesados por la SENESCYT -ahora lo hace MINEDEC- muestran que entre el 45% y el 48% de los estudiantes de maestría cursan sus programas en modalidades virtuales o a distancia. Otras investigaciones recientes sitúan la matrícula no presencial de posgrado en torno al 47,3% del total, reflejando una transformación acelerada del sistema universitario ecuatoriano.

La digitalización de la economía, la incorporación de nuevas tecnologías y el avance de la inteligencia artificial han convertido la formación continua en una necesidad para profesionales de prácticamente todos los sectores productivos. Las empresas demandan perfiles capaces de actualizarse permanentemente y adquirir competencias digitales, de gestión, liderazgo e innovación.

MODELO DE EDUCACIÓN ONLINE EXITOSO

En este contexto, la educación online se consolida como una alternativa flexible para quienes desean avanzar profesionalmente sin renunciar a su actividad laboral. Así lo reflejan los egresados de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), donde un 83 % recomendaría la institución por la calidad de su claustro.

Muchos de ellos participaron este viernes en las dos primeras ceremonias del Encuentro Internacional Alumni Ecuador 2026, que concluirá mañana con una tercera y última sesión. Más de 1.000 egresados, que serán más de 1.700 a partir de este sábado, junto a numerosos asistentes conectados en línea, han celebrado la culminación de una etapa académica marcada por el esfuerzo, la constancia y la superación personal.

Las ceremonias han estado encabezadas por el rector de UNIR, Ramón Vilarroig Moya, mientras que la jornada final contará con la participación del presidente de la universidad, Rafael Puyol. Ambos han defendido la importancia del aprendizaje permanente como respuesta a los desafíos profesionales de una sociedad en transformación.

El encuentro adquiere además un significado especial al coincidir con el décimo aniversario de UNIR en Ecuador. Durante esta década, cerca de 40.000 ecuatorianos han completado sus estudios a través de una universidad referente en educación online en español, con más de 170 titulaciones reconocidas por el Mineduc y destacados reconocimientos internacionales.