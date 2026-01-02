El Café Ibiza 1941 recauda más de 1.800 euros extras durante su reto solidario de este año fijado en 2.026 euros

El Café Ibiza 1941 recauda más de 1.800 euros extras del reto de este año que eran 2.026 euros - CAFÉ IBIZA 1941

LOGROÑO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.872,60 euros en tres horas. Es el dinero recaudado por el café Ibiza 1941 este viernes en su décimo vermú solidario. Cantidad que irá destinada a ARDEM, Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple.

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la sociedad riojana que, un año más, ha demostrado su compromiso y solidaridad. En esta décima edición del Vermú Solidario no solo hemos logrado superar nuevamente el reto propuesto, sino que además se ha alcanzado un récord histórico de recaudación, el mayor de todas las ediciones celebradas hasta la fecha. Esta cita, ya consolidada, se ha convertido en un evento imprescindible en la agenda de muchos riojanos." comenta David Houngbeme, conocido como Eddie, socio y gerente del café Ibiza 1941.

Tal y como ha reconocido Eddie "el esfuerzo y el trabajo invertidos en este día cobran pleno sentido al ver el resultado alcanzado. Destinar íntegramente todo lo recaudado a esta causa solidaria supone para mí una enorme satisfacción personal" dice visiblemente emocionado porque una vez más ha conseguido superar el reto.

Un evento que ha contado con la actuación de 'Denorte', un cortador de jamón de Jamones Galilea y un maestro de ceremonias, el mago Iceman.

El dinero recaudado en este maratón solidario se destinará a colaborar en la adquisición de un exoesqueleto robótico que ARDEM necesita incorporar a sus sesiones de rehabilitación. Este avance permitirá ayudar a cumplir el sueño de muchas personas de volver a caminar, aportando importantes beneficios físicos, cognitivos y emocionales asociados a la bipedestación.

DESDE 2017

Un maratón solidario que ya ha conseguido recaudar 27.091,80 euros en todas sus ediciones, contando con la actual. Siendo las organizaciones beneficiarias: en 2017 Cocina Económica con 2.563,20 euros. En 2018 Manos Unidas con 2.180 euros. En 2019 Fundación Pioneros con 2.781,70 euros.

En 2020 FARO Rioja con 3.596,20 euros. En 2021 las Hermanitas de los Ancianos Desamparados con 2.357 euros. En 2022 Comisión Antisida de La Rioja con 3.089,90 euros. En 2023 Arepak, Asociación Riojana de Enfermos de Párkinson con 3.794,50 euros. En 2024, Rioja Acoge con 3.424,40 euros y este año 2025 ALCER con 3.303,40 euros.

"Quiero dar las gracias a toda la gente que ha venido a disfrutar de esta fiesta de amigos, logroñeses, riojanos y a todo el mundo que se ha acercado por el Ibiza 1941 a aportar su granito de arena. No me quiero olvidar de los patrocinadores del evento: Juice & World, Pan Caliente, Familia Escudero, Conservas Tarvis, cervezas Hijos de Rivera y el grupo Ibiza: Café Ibiza 1941, Gastrobar La Rosaleda 1946 e Ibiza Rooms. Gracias a Denorte por su actuación que nos ha hecho disfrutar, cantar y bailar, poniendo ritmo y emoción durante el evento. Y quiero agradecer, también, el trabajo del equipo del Ibiza", ha finalizado.