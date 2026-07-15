El Café Moderno enviará "un cargamento de solidaridad" para los niños y niñas del Chad - CAFÉ MODERNO

LOGROÑO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 16 de julio, partirá rumbo a Chad, uno de los países más pobres del mundo, un cargamento de solidaridad riojana. En el avión viaja el dinero recaudado en la Fiesta de la Cerveza, organizada por el Café Moderno de Logroño con motivo de su 110 aniversario y con la estrecha colaboración de Cervezas Damm, que se saldó con un enorme éxito y que tuvo lugar el pasado 19 de marzo.

Por su parte, el Moderno ha aportado de su propio bolsillo otro tanto, mientras que el Ayuntamiento de Logroño ha hecho lo propio y el Gobierno de La Rioja se ha comprometido a realizar una importante aportación en breve.

Además, desde el Moderno se enviarán maletas cargadas de ropa, de material escolar y de medicamentos, donadas por distintas firmas riojanas.

La expedición solidaria está formada por Adrián Moracia, hijo del dueño del Café Moderno, Cristian del Río, responsable de Cervezas Damm, María Eugenia González, presidenta de Cruz Roja en La Rioja, Manu Martín, periodista, y dos voluntarios de Logroño: una maestra y un hostelero.

En Madrid, se les sumarán el presidente de la Fundación Ramón Grosso, y su esposa, además de cinco niñas chadianas que estudian en España y que retornan a su país a pasar las vacaciones.

Para que el dinero llegue íntegro a sus destinatarios, los expedicionarios han corrido con todos los gastos del viaje: vacunación, expedición de pasaportes, trayectos en avión, alojamiento, etc.

Es de esta forma como el Café Moderno quiere conmemorar el 110 aniversario de su creación. Y como el dinero recaudado rebasa ampliamente la cuantía del proyecto para construir una escuela, sobre el terreno se estudiará a dónde se destina lo sobrante, que bien podía ser a la construcción de pozos, muy necesarios en este sediento país africano.

A las puertas de la escuela, además del lema 'Creando esperanza', ondearán las banderas de Logroño y La Rioja, que se han entregado este lunes en el Café Moderno por parte del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y del subdirector general de Cooperación Internacional, Rodrigo Teijeiro.

El avión, tras hacer escala en Estambul, partirá hacia Yamena, la capital de Chad, y de allí por carretera al lugar donde se va a sustanciar el proyecto, que está a unos 40 kilómetros de distancia, y donde los riojanos serán recibidos por el padre Camilo, jesuita y representante de la Fundación Ramón Grosso en Chad.