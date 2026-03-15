El Café Moderno financiará una escuela en Chad para celebrar su 110 aniversario

Archivo - Fachada del Café Moderno-Bar - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Hay que devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da". Bajo esta premisa, Mariano Moracia, propietario del Café Moderno, que este año cumple su 110 aniversario, ha decidido celebrar esta fecha tan señalada financiando una escuela en Chad para escolarizar a niños y niñas de ese país africano.

Todo con el fin de estimularles en el desarrollo de sus habilidades personales y para fomentar la igualdad de géneros en un lugar donde las mujeres, las grandes discriminadas, apenas son tenidas en cuenta para dar a luz.

"Hay que avivar la llama de la solidaridad en un mundo tan inhumano como el que vivimos", señala Moracia, "un mundo lleno de desigualdades, de guerras y donde prima el criterio del más fuerte sobre el más débil".

No en vano, la solidaridad ha sido la seña de identidad de este local desde que, en 1936, se hiciera cargo de él su abuelo Mariano.

Creado en 1916 en un clima de zozobra y después de haber pasado por varios propietarios y de cambiar de nombre hasta en tres ocasiones (se llamó Madrid, Novelty y Oriental), en 1936 el abuelo Moracia compra las acciones al resto de componentes de la cooperativa que lo gestionaba y se pone al frente del negocio en solitario, al que bautiza con el que ya será su nombre definitivo: Café Moderno.

Y, desde ese preciso instante, la solidaridad comenzó a brillar con luz propia como uno de los motores de su filosofía empresarial.

En plena posguerra, una época de hambre y penurias en España, el abuelo Mariano regalaba la nata de la leche y los posos del café a las familias más necesitadas del barrio y daba de comer gratis a quienes no tenían para pagar.

Años después, a través de Farmacéuticos sin Fronteras, financió una despensa de alimentos cerca de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, que lleva el nombre del Moderno y que tiene por objeto combatir la hambruna.

Y ahora mismo, en su 110 aniversario, da este paso adelante con la colaboración y orientación de Cervezas Damm y la Fundación Ramón Grosso, que ya llevan un tiempo unidos en este proyecto, para crear una escuela que, a través de la práctica deportiva, la salud y la educación ayude al desarrollo de los niños y niñas de Chad.

Y para involucrar a toda la sociedad riojana en este ilusionante proyecto, se ha decidido celebrar la Fiesta de la Cerveza, que tendrá lugar el 19 de marzo, jueves, de 19 a 22 horas, y donde los asistentes podrán tomar cervezas gratis y catar pinchos a cambio de un pequeño donativo.

Habrá música en directo, photocall y un sorteo que será una auténtica sorpresa. La entrada es libre, hasta completar aforo.

'110 AÑOS DE CAFÉ MODERNO'

La iniciativa lleva por nombre '110 AÑOS DE CAFÉ MODERNO; 150 AÑOS DE CERVEZAS DAMM: HISTORIAS QUE SE BRINDAN' y se desarrollará a lo largo de tres días.

El martes 17 de marzo, se celebra, a partir de las 13,30 horas, un lunch/ comida que servirá para explicar el proyecto y rememorar la trayectoria tanto del Moderno como de Cervezas Damm (que cumple 150 años como una de las cervezas mediterráneas más reconocidas), en tanto que el presidente de la Fundación Ramón Grosso realizará un análisis de la situación por la que atraviesa Chad y las iniciativas que se están tomando para aliviar muy especialmente las penurias de niños y niñas.

A este acto se ha invitado a lo más representativo de la sociedad riojana: a miembros del Gobierno y del Ayuntamiento de Logroño y a todo tipo de instituciones, colectivos y asociaciones, tanto empresariales, como culturales, deportivas, etc.

Al día siguiente, 18 de marzo, tendrá lugar una jornada técnica reservada a los directivos de Cervezas Damm y a sus consumidores directos como propietarios de bares y restaurantes, etc.

Y el tercer día, el 19, será la Gran Fiesta de la Cerveza, que está abierta a todo el público y donde se brindará no solo por el futuro del Café Moderno y de Cervezas Damm, como espacios vinculados a la tradición, a la autenticidad, a la modernidad, a la cultura, a la amistad y al progreso, sino que se brindará muy especialmente por los niños y las niñas de Chad, para que sus sueños se hagan realidad.

Los interesados deberán hacerse una foto en el photocall con Estrella Damm, a la entrada del establecimiento, y compartirla en redes etiquetando @CaféModerno y @EstrellaDamm, lo que les dará derecho a consumiciones gratuitas durante el evento.

Por otra parte, próximamente se presentará la segunda edición del libro 'Café Moderno: cien años de historias', que repasa la trayectoria de este local desde sus orígenes y que, publicado en 2016, se agotó en apenas unos días. La fecha del acto se dará a conocer en su debido momento.