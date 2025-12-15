La Caixa selecciona el centro Los Boscos de Logroño como uno de los 38 proyectos de FP "más innovadores"

El IES Sierra de Guara de Huesca, reconocido por Caixabank Dualiza como uno de los 38 proyectos de FP más innovadores - CAIXAANK
LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los Boscos de Logroño ha sido ha sido seleccionado para participar en la IX Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa, como uno de los 38 proyectos de Formación Profesional "más innovadores".
En nota de prensa, La Caixa ha destallado que este centro riojano ha sido reconocido "por su impulso y colaboración en uno de los 38 proyectos de FP más innovadores de todo el país".
Son proyectos que se desarrollarán a lo largo del curso escolar 2025-2026 y que destacan, ha dicho, "por su capacidad para transformar y enriquecer la formación profesional a través de propuestas pioneras y colaborativas".
De este modo, el centro impulsará la innovación en el sector vitivinícola mediante la creación de una red de sensores para el monitoreo agroclimático, favoreciendo la sostenibilidad en la producción de vino.
En total, 58 centros educativos han sido seleccionados en todo el país, ocho más que en la edición anterior.
Las iniciativas seleccionadas implican a 2.860 estudiantes, de los que 108 cursan FP Dual Intensiva, y a 279 docentes, reforzando el papel de la FP como generadora de conocimiento aplicado y de soluciones para retos reales del entorno productivo.