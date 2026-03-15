CaixaBank impulsa financiación empresarial en La Rioja con 284 millones de euros en 2025, un 14 % más que el año pasado

CaixaBank impulsa la financiación empresarial en La Rioja con 284 millones de euros en 2025, un 14 % más que el año anterior - CAIXABANK

LOGROÑO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank destinó en 2025 un total de 284 millones de euros a financiar a empresas riojanas, lo que supone un incremento del 13,6 por ciento respecto al ejercicio anterior. Esta actividad se materializó en 853 operaciones de crédito, un 8 por ciento más que en 2024. Los recursos financiaron principalmente liquidez e inversiones orientadas al crecimiento de pequeñas, medianas y grandes compañías de la región.

Además, la entidad pone a disposición del tejido empresarial distintas soluciones especializadas que van desde soluciones más comunes como el factoring, confirming o renting hasta productos más sofisticados como el fondo Added Value, el fondo Venture Debt, financiación estructurada o crédito suministrador, entre otras opciones diseñadas para cubrir tanto necesidades de circulante como proyectos de inversión a largo plazo.

La directora de la Territorial Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno, destacó "la fortaleza y capacidad de crecimiento del tejido empresarial riojano, al que calificó como "motor fundamental del desarrollo económico regional". Asimismo, subrayó que "el apoyo de CaixaBank no se limita a la financiación: nuestros gestores trabajan de forma cercana con las empresas para comprender sus retos y ofrecer soluciones a medida y un acompañamiento integral".

CaixaBank cuenta en La Rioja con un centro especializado dedicado exclusivamente a atender las necesidades de empresas. En este centro, equipos expertos en gestión empresarial ponen a disposición de los clientes una propuesta de valor diferencial, basada en asesoramiento experto y una amplia gama de productos y servicios.