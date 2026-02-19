CaixaBank Wealth Management analiza las perspectivas financieras para 2026 con sus clientes de La Rioja - CAIXABANK

LOGROÑO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Wealth Management ha reunido en Logroño, a más de 100 clientes de la entidad para analizar la evolución de los mercados y dar a conocer las previsiones económicas y financieras, y las tendencias de inversión para el ejercicio 2026.

La jornada, con una presentación titulada 'La función social de las burbujas', se enmarca en el ciclo anual de conferencias 'Perspectivas'; una iniciativa ya consolidada para clientes pertenecientes al segmento de Wealth Management de la entidad, con más de 20 encuentros repartidos por toda la geografía española.

En la sesión, en la que han participado Iñigo Latorre, director de CaixaBank Wealth Management en La Rioja, y Santiago Rubio, director de Estrategia e Inversión de CaixaBank AM, se ha realizado una reflexión profunda sobre la función social que juegan las burbujas económicas, analizando cómo han transformado el panorama global en diversas etapas de la historia, y analiza lo que está ocurriendo en el ámbito de la Inteligencia Artificial.

Según el informe, como en otras ocasiones, las burbujas actúan como impulsores del cambio y la innovación; y aunque pueden generar inversiones excesivas, éstas acaban revirtiendo en infraestructuras que benefician a toda la sociedad.

En el caso de la IA generativa, está movilizando inversiones descomunales, sobre todo a partir de la aparición del primeros "grandes modelos de lenguaje natural" como ChatGPT, que está impulsando infraestructuras que podrían transformar sectores como la generación y la distribución eléctrica, beneficiando al conjunto de la sociedad y generando grandes oportunidades. En el ámbito de la macroeconomía, el informe revela tres grandes tendencias. En primer lugar, en Estados Unidos, en el que la inversión en IA ha amortiguado la desaceleración en el crecimiento del empleo, con un mercado laboral que continúa mostrando cierta fortaleza. Sin embargo, destaca Santiago, "la inflación persistente limita la capacidad de actuación de la Reserva Federal para apoyar el crecimiento de forma agresiva".

En segundo lugar, en Europa, la expansión fiscal en países como Alemania y el buen momento de la periferia está mejorando la perspectiva a corto plazo, pero el informe alerta sobre la falta de progreso en áreas esenciales como la energía, los mercados financieros o la innovación, lo que compromete la competitividad futura del continente.

Finalmente, sobre China, CaixaBank Wealth Management señala que el país sigue apoyándose en un modelo de crecimiento basado en la transferencia de rentas de las familias al sector industrial; así como por las exportaciones. En consecuencia, la demanda interna es insuficiente para mantener el pleno empleo; y alerta de que esta estrategia es cada vez menos sostenible en un mundo más fragmentado.

En cuanto a la política, Santiago ha destacado que "el entorno internacional está caracterizado por la fragmentación, el refuerzo de alianzas regionales y el resurgir de la lógica de esferas de influencia de siglos anteriores". En este escenario, según el informe, Europa, sin una dirección política clara, aparece como la región con mayor riesgo de fractura interna.

Respecto a las tendencias de inversión, el informe destaca que "2026 será un año atípico, pero no tanto" y concluye que, si bien las burbujas pueden estar localizadas en ámbitos específicos de la Inteligencia Artificial, ofrecen oportunidades significativas para quienes sepan diversificar y actuar con prudencia. Estas perspectivas subrayan que, en un mundo en constante cambio, la preparación y adaptación son esenciales para capitalizar los cambios disruptivos que se anticipan para el 2026. Pero como concluye Santiago, ante estas dinámicas globales, "la prudencia no está reñida con la rentabilidad".