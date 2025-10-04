Calahorra acoge este domingo el concierto 'Música en las Catedrales'

Calahorra acoge el próximo 5 de octubre el concierto 'Música en las Catedrales' - DIÓCESIS

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este domingo, 5 de octubre, la Catedral de Santa María de Calahorra acogerá un nuevo concierto dentro del ciclo cultural Música en las Catedrales. En esta ocasión, el protagonista será el Ensamble Vocal de La Rioja, una formación coral nacida en Logroño en 2018 que se ha consolidado por la originalidad de sus programas y la calidad de sus interpretaciones.

El concierto comenzará a las 19,00 horas y tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto.

Sobre el escenario se reunirán 35 voces de distintas cuerdas -sopranos, mezzosopranos, contraltos, bajos, barítonos y solistas- acompañadas por Ana Lucía Navarro al piano, Iker Idoate en la percusión y David Cámara en la flauta. La presentación correrá a cargo de Luis Miguel Ruiz.

El repertorio combinará música sacra y profana, con arreglos propios de su director, Diego Martínez de la Concepción, en línea con el espíritu del proyecto Música en las Catedrales.

La entrada será gratuita hasta completar aforo, invitando a todo el público a disfrutar de una velada musical única en un entorno monumental.