Calahorra acoge este fin de semana Promostock tras cancelarse por las inclemencias meteorológicas

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LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Promostock se celebrará este fin de semana, del viernes 20 al domingo 22 de marzo, en Calahorra, con 26 establecimientos comerciales, tras cancelarse hace una semana por el tiempo.

La feria de oportunidades de Calahorra ofrecerá "productos de calidad a precios reducidos" el viernes 20 de marzo, el sábado 21 de marzo y domingo 22 de marzo de 10,00 a 14,00 horas; así como el viernes y el sábado por la tarde, de 17,00 a 21,00 horas. El domingo varía, con respecto a ediciones pasadas y, como novedad, también abrirá de 17,00 a 20,00 horas.

Los comercios participantes son El Desván Vacío, Look Moda, Adriels, Adriels Baby, Cronos, Cronos Wanna, Aden, Modo Moda, Flow, Valeritas, Foot On Mars, Atleet, Miniprecio Murciano, Calzados Reno, Erika Fashion, Cunas Caydi, Nido de Abeja, Francessa se va de Compras, Consentidos, Junco, Topos y Rayas, Casa Granel, Andrea's, Outlet Nicol's Bilt, Doble M, Estética Zara y Salón de belleza Impacto.

Durante estos tres días, el Paseo del Mercadal "se convertirá en un atractivo centro comercial al aire libre con 40 estands de diferentes categorías como moda, deporte, calzado, alimentación, cosmética, bebé, entre otras", ha señalado la organización.

Se suma que algunos comerciantes ya están ofreciendo descuentos en sus comercios. Esta feria comercial es una de las actividades incluidas en el Plan de dinamización del comercio local, que pone en marcha el Ayuntamiento de Calahorra con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y la colaboración de las asociaciones de comerciantes de la ciudad.