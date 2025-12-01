Calahorra adquiere el local de la calle Teatro número 2 para abrir una Oficina de Atención al Contribuyente

El Ayuntamiento adquiere el local de la calle Teatro número 2 para abrir una Oficina de Atención al Contribuyente - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Calahorra ha aprobado la adquisición, mediante compraventa, del local sito en la calle Teatro número 2 por un importe de 252.300 euros. El inmueble, compuesto por planta baja y sótano, tiene una superficie de 298 metros cuadrados y su acceso es por la calle Mártires. El Ayuntamiento de Calahorra tiene previsto destinar este espacio a la creación de una Oficina de Atención al Contribuyente, que integrará todos los servicios municipales económicos con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía en un edificio accesible.

Esta nueva oficina permitirá unificar la gestión económica, financiera y presupuestaria del Ayuntamiento de Calahorra, reuniendo en un mismo lugar los departamentos de Gestión tributaria, Recaudación, Tesorería e Intervención.

De esta manera, los ciudadanos podrán realizar en un único punto todas las consultas y trámites relacionados con pagos, tasas, impuestos agilizando la gestión municipal y facilitando los procedimientos administrativos.

Con la apertura de esta Oficina de Atención al Contribuyente el Ayuntamiento de Calahorra quiere centralizar y mejorar la gestión económica municipal, ofreciendo a los ciudadanos un servicio unificado, accesible y eficiente para todos los trámites relacionados con pagos, tasas, impuestos, recaudación y demás gestiones tributarias. Adjudicación de contratos Ha adjudicado el contrato mixto para el diseño sensorial, producción, suministro e instalación de los elementos sensoriales en el nuevo espacio multisensorial del Museo de la Verdura a la Fundación Caja Rioja por el precio de 53.114,16 euros y un plazo de ejecución de 4 meses.

La actuación comprende el diseño sensorial de propuestas expositivas, sensitivas y audiovisuales y la consiguiente producción, suministro e instalación de los elementos museográficos, sensoriales y mobiliarios necesarios para una nueva experiencia inmersiva completa.

Esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Calahorra Enograstronómica', en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea- Next Generation UE. También ha acordado adjudicar los contratos de suministro y plantación de planta para la reposición de marras de herbáceas, arbustos y arbolado urbano de la ciudad para el invierno de 2025-2026 a la mercantil Agua y Jardín S.L. por importe de 85.863,32 euros y de servicios artísticos de gaiteros para las dianas y los actos municipales a la asociación cultural Gaiteros de Calahorra por la cuantía de 3.346 euros desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, ha aprobado la adjudicación del contrato para la organización de eventos de la concejalía de Festejos: el lote 1, que incluye la cabalgata de Reyes, a Desafío de Bandas S.L. por el precio de 8.591 euros y el lote 2, Carnaval, también a la misma empresa por 36.300 euros. Además, ha adjudicado tres contratos menores. El de suministro de luminarias de tecnología led para reponer en los pabellones deportivos de los colegios Aurelio Prudencio y Quintiliano a Novelec Rionavar S.L. por la cuantía de 11.189,48 euros.

El contrato artístico para contratar a la Banda Municipal de Música en el mes de enero de 2026 se ha adjudicado a la asociación cultural Banda Municipal de Música de Calahorra por 7.096 euros y el de obras para instalar una red de agua potable y saneamiento en el aparcamiento del parque Víctimas del terrorismo a FCC Aqualia S.A. por importe de 46.806,03 euros.

LICITACIÓN DE CONTRATO

En la misma sesión la Junta de Gobierno Local ha aprobado los expedientes de contratación lote 10 para el servicio de contratación del seguro colectivo de accidentes con un precio base de licitación de 2.800 euros y el lote 9 para la contratación del seguro colectivo de vida para entidades locales y entes dependientes para los integrantes de la Corporación municipal por 91.000 euros al amparo del acuerdo marco de la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La duración de los dos contratos es de un año, del 1 de enero al 31 de 2026, y la oferta económica de los dos expedientes puntúa 75 puntos. Asimismo, ha sacado a licitación el suministro de productos químicos para el tratamiento y mantenimiento de agua de las fuentes ornamentales de la ciudad para los años 2026 y 2027 por un tipo de 31.678,94 euros.

EL PRECIO ES EL ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas de estos expedientes pueden examinarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado).

PAGO DE SUBVENCIONES

La Junta de Gobierno Local ha aprobada el pago de las subvenciones en concurrencia competitiva para actividades en materia de Juventud a la asociación de belenistas calagurritanos (1.853,53 euros), al grupo Scout Nuestra Señora de Guadalupe (1.581,61 euros), a la asociación profesional cultural y social del medio rural (1.129,72 euros) y a la asociación juvenil del Centro de Formación Profesional 'La Planilla' (1.326,06 euros).

Asimismo, ha abonado las ayudas en concurrencia competitiva para la adquisición de material inventariable a la asociación Igual a ti (576,40 euros), a la asociación músico-cultural de marujas No me toques las castañuelas (345,84 euros), a la Asociación Riojana de Daño Cerebral Adquirido ARDACEA (410,40 euros), a la asociación de madres y padres del colegio Ángel Oliván (295,44 euros) y al grupo Scout 'Nuestra Señora de Guadalupe' (428,24 euros).

También ha efectuado el pago restante a la peña Philips mientras el cuerpo aguante (2.000 euros) y al Club Taurino de Calahorra (600 euros) por las actividades realizadas en las pasadas fiestas patronales de marzo y agosto, así como a la asociación profesional cultural y social del medio rural por el programa de Ludoteca de verano infantil (3.000 euros) y a la asociación de belenistas calagurritanos por la organización del primer Encuentro interregional de belenistas 'Ciudad de Calahorra' (1.292,16 euros).

CERTIFICACIONES

Ha acordado abonar la certificación número cinco de las obras de construcción del nuevo campo de fútbol de césped artificial por valor de 97.358,92 euros.