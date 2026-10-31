Calahorra amplía el horario de apertura de los cementerios y refuerza el transporte urbano por 'Todos los Santos'

Cementerio de La Planilla en Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha reforzado los servicios municipales con motivo de la festividad de Todos los Santos, ampliando los horarios de apertura de los cementerios de San Lázaro y de La Planilla y habilitando un servicio especial y gratuito de autobús urbano hasta el camposanto de San Lázaro el 1 de noviembre.

Este refuerzo pretende facilitar las visitas y los desplazamientos de la ciudadanía durante estas fechas.

Los dos cementerios municipales abrirán durante más horas los días 31 de octubre y el 1 de noviembre, para facilitar las visitas de los vecinos a sus familiares y seres queridos. El horario previsto será de 8,30 a 18,30 horas en el cementerio de San Lázaro y desde las 8,30 hasta las 19,00 horas el de La Planilla.

Además, para facilitar el acceso al cementerio de San Lázaro durante el día de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Calahorra habilitará un servicio especial y gratuito de autobús urbano el domingo 1 de noviembre.

Serán trayectos directos con salidas a las 10,00, 11,00, 12,00 y 13,00 del Ayuntamiento y regresos desde el cementerio a las 10,30, 11,30, 12,30, 13,30, 15,30, 16,30 y 17,30 horas.

Este servicio especial pretende ofrecer una alternativa cómoda y accesible para las personas que deseen acudir al cementerio, especialmente el día en el que se registra una mayor afluencia de visitantes.

Este año, debido a desperfectos en la cubierta de la capilla del cementerio de La Planilla, la eucaristía por el día de Todos los Santos será a las 12,00 horas al aire libre en el cementerio de La Planilla y el día 2 de noviembre la misa de difuntos se celebrará en el cementerio de San Lázaro a las 12,00 horas.

BALANCE ANUAL DE ENTERRAMIENTOS

Desde el 1 de noviembre de 2025 hasta hoy se han contabilizado 139 inhumaciones en el cementerio de San Lázaro. De las cuales, 105 son enterramientos en nichos y 11 en panteones y 23 corresponden a incineraciones en columbarios.