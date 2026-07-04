Calahorra ampliará su Escuela infantil municipal 'Santos Mártires' con 2 aulas más para niños de 1 a 2 años - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha informado de que el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno de La Rioja una subvención para ampliar la Escuela infantil municipal 'Santos Mártires'.

"Desde que conocimos que había lista de espera en las dos Escuelas infantiles de la ciudad para el próximo curso escolar, nos reunimos con los padres, visitamos las instalaciones con los técnicos municipales para estudiar las posibles soluciones y nos pusimos a trabajar con el Gobierno de La Rioja para atender la demanda de las familias calagurritanas", ha explicado la alcaldesa.

Para ello, "hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno regional y vamos a ampliar la Escuela infantil municipal con 2 aulas más y 36 nuevas plazas más, con una ratio de 13 alumnos por aula", ha anunciado Mónica Arceiz.

Esta ampliación incrementará la oferta de plazas disponibles, reducirá las listas de espera y mejorará la calidad del servicio prestado, así como favorecerá la conciliación familiar y laboral de las familias de Calahorra.

Está previsto que se construya un módulo anexo, que albergará dos clases para niños de 1 y 2 años y un aseo infantil compartido. La actuación incluirá también la adecuación del terreno, la ejecución de cimentación, las instalaciones necesarias, la conexión con infraestructuras existentes y el equipamiento, así como la dotación de un paso cubierto para el tránsito seguro del alumnado.

Todas estas actuaciones tienen un presupuesto total de más de 265.000 euros, que serán financiados por el Gobierno de La Rioja.

El Ayuntamiento de Calahorra asumirá la modificación del contrato actual de gestión de la Escuela infantil 'Santos Mártires', que supondrá un incremento estimado de 136.000 euros, derivados de la contratación de más personal y más servicios.

"Con esta ampliación cumplimos otro de nuestros principales compromisos con los calagurritanos", ha destacado la alcaldesa.

"El objetivo es acelerar al máximo los trámites administrativos para que las nuevas aulas puedan abrirse cuanto antes, preferiblemente durante los últimos meses de 2026, y en cualquier caso a la mayor brevedad. Nos gustaría que estuvieran para el inicio del curso, pero con los plazos de los procedimientos administrativos no será posible", según Mónica Arceiz, que ha recordado que "aunque las escuelas infantiles no son competencia municipal entre las dos administraciones hemos impulsado esta solución ante la creciente demanda".

El viernes pasado se celebró una Junta de Gobierno Local extraordinaria de urgencia para aprobar la solicitud de la subvención a la Consejería de Educación y Empleo para esta ampliación de la Escuela 'Santos Mártires' y agilizar los trámites.

CLIMATIZACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

Todas las aulas y zonas comunes de la Escuela infantil municipal 'Santos Mártires' ya cuentan con climatización.

Hoy se colocarán unos nuevos aparatos, ya que los instalados el pasado viernes no funcionaron correctamente por motivos técnicos y se desinstalaron.

La empresa Servitec Calahorra S.L. es la encargada del suministro de estos 5 aparatos de refrigeración por un precio de 9.079,84 euros. Se van a colocar en el comedor y en las tres aulas de bebés, las únicas de la Escuela infantil que aún no disponían de estos sistemas para afrontar las altas temperaturas del verano.