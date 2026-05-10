Calahorra celebra las IV Jornadas Interculturales del 11 de mayo al 5 de junio - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 10 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Políticas Sociales, David Antoñanzas, ha presentado esta semana las IV Jornadas Interculturales de Calahorra junto a representantes de las asociaciones locales de colombianos, argentinos, bolivianos, ecuatorianos y marroquís participantes en esta edición.

"Hay que poner en valor y destacar la riqueza que tenemos en Calahorra. La diversidad cultural no solo hay que mantenerla, sino que hay que potenciarla. Así que en ello estamos trabajando desde el Ayuntamiento y en colaboración con todas las asociaciones", ha declarado David Antoñanzas.

Se celebrarán desde el 11 de mayo hasta el 5 de junio con la presencia de más de 10 nacionalidades diferentes que conviven en Calahorra.

Las actividades programadas comienzan con la ya tradicional exposición de artesanía intercultural, del 11 al 24 de mayo, en la sala de exposiciones de la 'Casa de los Curas' (calle Mayor 24).

En ella, se podrán ver elementos tradicionales como la boleadora de Argentina, la zamboña boliviana, los bordadores rumanos o los pareos y koromwae keniatas, entre otros objetos típicos. Estarán presentes los países de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Kenia, Marruecos, Perú, Rumanía y Venezuela.

Podrá visitarse de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas, de jueves a sábados también por la tarde, de 18,00 a 20,00 horas, y los domingos y festivos de 12,00 a 14,00 horas.

También, del 19 de mayo al 5 de junio, la sala de exposiciones de Fundación Caja Rioja (calle General Gallarza 20) acogerá la muestra de trajes típicos internacionales de Argentina, Bolivia, China, Colombia, Ecuador, España, Kenia, Marruecos, Perú, Rumanía, Senegal y Venezuela.

Esta exposición podrá contemplarse de lunes a sábado de 18,00 a 21,00 horas.

Como novedad, este año se han preparado talleres infantiles con el objetivo de acercar las diferentes culturas y la diversidad intercultural que habita en Calahorra a los más pequeños a través de juegos, música y pinturas.

Se harán dos grupos, uno de 4 a 6 años y otro de 7 a 12 años. Los talleres son: 'Colorea los países del mundo', 'Mi historia, tu historia, su historia, nuestra historia', 'Juegos del mundo', 'Cuentacuentos del mundo' y 'Máscaras del mundo'.

Se impartirán el sábado 16 de mayo en la carpa del recinto ferial, de 11,30 a 14,00 horas. Es necesario inscribirse previamente en el código QR que se incluye en el folleto o a través de este enlace: https://losbolos.es/tienda/eventos/talleres-jornadas-intercu...

El programa se completa el sábado con el mercado intercultural en la carpa del recinto ferial de 11,30 a 14,00 horas y de 16,30 a 21,00 horas.

Se presentan y se ponen a la venta productos típicos de once países diferentes: alimentación, cosmética, accesorios, bisutería, textiles, entre otros.

Ese mismo día, a las 18,00 horas comenzará el desfile, donde las asociaciones recorrerán las calles mostrando sus trajes típicos y banderas.

El itinerario del desfile comenzará en el paseo del Mercadal y finalizará en la carpa del recinto ferial, tras recorrer el parque de la Era Alta y la calle Goya.

ROQUE Y GISELA

A continuación, de 19,00 a 21,30 horas, dará comienzo la muestra de folclore internacional con la actuación de 'Roque y Gisela' de Argentina, el cuerpo de baile 'Caporales San Simón filial Navarra' de Bolivia, el cuerpo de baile 'Asociación Vino & Café' de Colombia, el grupo de danzas 'Sumaqtaq' de Ecuador, 'Aires del Sur' de España, el cuerpo de baile 'Asociación Vino & Café' de Perú, el cuerpo de baile 'Asociación Plaiuri Romanesti' de Rumania, 'Sueños de Bollywood' de India, 'El despertar del dragón y el león' de China, 'El encanto del Nilo' de Egipto y 'Dar.Dmana' de Marruecos.

Para finalizar el fin de semana y la cuarta edición de estas Jornadas Interculturales, el domingo 17 de mayo habrá una degustación internacional en la carpa del recinto ferial, de 12,00 a 14,30 horas.

Se darán cita 10 nacionalidades que ofrecerán platos típicos de su gastronomía. Se podrán degustar choripanes argentinos, salpicón boliviano, empanadas colombianas, muchines de yuca ecuatorianos, lingotes de espárragos españoles, tajín de carne con ciruelas marroquís, pedrata de kebab pakistaní, papas a la huancaína peruanas, mititei rumano o arepas venezolanas, entre otros muchos platos. Todo un recorrido gastronómico por Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Marruecos, Pakistán, Perú, Rumanía y Venezuela. El precio de los pinchos será de 1 euro.

El Ayuntamiento de Calahorra organiza este evento con la colaboración de todas las asociaciones y colectivos participantes.

Este año el cartel anunciador de estas jornadas es del sevillano Rubén Lucas García, ganador del concurso convocado por el Ayuntamiento.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Otra de las novedades de esta cuarta edición es la celebración de un concurso de fotografía. El objetivo de esta nueva propuesta es promover y poner en valor la riqueza cultural de la localidad de Calahorra.

La temática será libre, siempre y cuando lo que se plasme en la fotografía sean eventos realizados dentro de la programación de las jornadas o consecuencia de ello. Las fotografías han de estar realizadas entre el 11 de mayo y el 5 de junio de 2026.

Cada autor podrá presentar como máximo 5 fotografías.

Las características técnicas son: La técnica fotográfica será libre La fotografía debe ser a color. No se admitirán fotografías en blanco y negro.

Ser inéditas.

Presentarse en formato digital (una de máxima resolución y otra con 1200 píxeles por pulgada y 72 de resolución).

No identificar la fotografía con ningún distintivo, ni elemento que altere o modifique la fotografía.

El último día para presentar las obras será el 12 de junio a las 23,59 horas.

El premio único será de 800 euros.

El fallo del jurado se hará público antes del 29 de junio de 2026. Los criterios de valoración serán: la creatividad y originalidad (hasta 40 puntos), la adecuación a la temática intercultural (hasta 30 puntos), la calidad técnica y viabilidad de reproducción (hasta 20 puntos), el impacto visual y la capacidad comunicativa (hasta 10 puntos).