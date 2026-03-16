Calahorra celebrará el II PechaKucha el 20 de marzo en el Teatro Ideal

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Calahorra celebrará este viernes el II PechaKucha en el Teatro Ideal, en una cita que será a partir de las 20 horas.

Serán protagonistas las calagurritanas Laura Reyes y Marta Arellano, entrenadora del equipo de futbol femenino del Club Deportivo Calahorra; Paula Toledo, presidenta de la peña Calagurritana, y el calagurritano Luis Javier Ayensa, director de la Escuela Municipal de Danzas 'Isidra María Santos' y del grupo de danzas 'Coletores'.

También intervendrán la teniente de la Guardia Civil de Calahorra, Mónica Lorenzo, y la escultora e integrante del jurado del Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Calahorra', Mapi Gutiérrez.

Todos participarán en la segunda edición de PechaKucha, que organiza el Ayuntamiento de Calahorra para dar visibilidad a la labor que realizan las asociaciones de la ciudad, acercar sus proyectos, iniciativas y actividades a la ciudadanía y reconocer el importante papel que desempeñan en la dinamización de Calahorra y en la construcción de una ciudad mejor.

'La Canilla teatro', 'El fútbol base femenino en Calahorra', 'Las peñas, el corazón de las fiestas', 'Coletores, pasión por nuestro folclore, pasión por nuestra tierra', 'La Guardia Civil en Calahorra' e 'Historia del vidrio y de las vidrieras' son los temas que abordarán los seis protagonistas de esta nueva edición.

El PechaKucha es un nuevo formato de presentación 20x20 (20 imágenes proyectadas durante 20 segundos cada una). Cada ponente dispone de 6 minutos y 40 segundos para exponer sus proyectos o hablar sobre un tema de forma rápida, dinámica, amena y entretenida.

Las invitaciones para asistir a este evento pueden recogerse en la taquilla del teatro Ideal los jueves, de 12 a 14 horas, y los días de función, dos horas antes del inicio de la misma, así como online en la página web www.citylok.com/teatroideal.

En la primera edición de PechaKucha, que fue todo un éxito, participaron Javier Gutiérrez, director del grupo de teatro calagurritano 'Tagaste'; Toño Domínguez, propietario de la librería Caprichos; Ventura Martínez, cocinero de los restaurantes Chef Nino y Delicatto; Miguel García, presidente del Club Taurino de Calahorra; Eduardo Toledo, presidente de la peña Philips mientras el cuerpo aguante, y Chechu Léon, miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.