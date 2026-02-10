Calahorra celebrará Promostock los días 6, 7 y 8 de marzo en el paseo del Mercadal

Calahorra celebrará Promostock los días 6, 7 y 8 de marzo - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Paseo del Mercadal de Calahorra será el escenario de una nueva edición de la Feria de oportunidades de invierno, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de marzo con el objetivo de dinamizar el comercio local y acercar a la ciudadanía productos de calidad a precios rebajados.

El Ayuntamiento de Calahorra abre este martes, a partir de las 16 horas el plazo de inscripción para los comercios de la ciudad que deseen participar en Promostock 2026.

"Es una acción clave para apoyar al comercio local, impulsar las ventas del comercio de proximidad, dinamizar la actividad económica de la ciudad y atraer público a Calahorra", ha destacado la concejala de Comercio, Raquel Moral.

Podrán participar en Promostock todos los comercios con domicilio social y fiscal en Calahorra que dispongan de establecimiento abierto a pie de calle y cuenten con una antigüedad mínima de un año.

Los establecimientos no ubicados a pie de calle, así como los comercios de venta online, quedarán en reserva y solo podrán optar a un estand en caso de que queden espacios libres, asignados por orden de solicitud.

Los artículos expuestos deberán haber estado a la venta en el establecimiento al menos un mes antes de la celebración de la feria. No estará permitida la venta de artículos procedentes de otras tiendas ni de ropa de segunda mano.

Habrá un total de 40 estands, de 3 x 3 metros cada uno. Su adjudicación se realizará por orden de inscripción, mientras que la ubicación concreta se determinará mediante sorteo. Cada comercio podrá solicitar inicialmente un único estand por NIF.

Si quedasen espacios disponibles, se podrá adjudicar un segundo estand a aquellos establecimientos comerciales que lo hayan solicitado en la inscripción, priorizando a los que tienen dos locales abiertos a pie de calle. Si hubiese más solicitudes que expositores se efectuará un sorteo.

El importe por estand es de 50 euros, que deberá abonarse con carácter previo a su ocupación, en la forma que indique la empresa adjudicataria de la actividad.

Durante el desarrollo de Promostock los estands deberán permanecer abiertos durante los tres días completos y dentro del horario establecido, no pudiendo colocarse artículos fuera del espacio asignado.

La Feria de oportunidades podrá visitarse el viernes 6 de marzo y sábado 7 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas y el domingo 8 de marzo, en horario de 10 a 14 horas y desde las 17 hasta las 20 horas.

INSCRIPCIONES HASTA EL 20 DE FEBRERO

El plazo de inscripción comienza el 10 de febrero a las 16:00 horas y finalizará el 20 de febrero a las 14 horas.

La concejala de Comercio ha animado a los comercios de la ciudad "a participar y formar parte de esta nueva edición de Promostock, una iniciativa consolidada que cuenta con una excelente acogida tanto por parte de los comerciantes como del público".

Las solicitudes se enviarán por correo electrónico a esta dirección de correo electrónico omic@calahorra.es. No serán válidas las presentadas antes del inicio del plazo.

Cada solicitud deberá incluir el nombre, apellidos y DNI del titular del establecimiento comercial; el nombre y la dirección del comercio; un correo electrónico o teléfono de contacto y una breve descripción del producto que se pondrá a la venta.

Promostock es una actividad incluida en el Plan de dinamización del comercio local, que impulsa el Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y el apoyo de las asociaciones de comerciantes de la ciudad.