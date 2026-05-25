Calahorra concede licencia de obras para la construcción del Centro Nacional de Tecnologías del Envase en 'El Recuenco' - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Calahorra ha aprobado la licencia conjunta ambiental y de obras a la Fundación para la Transformación de La Rioja para la construcción del nuevo Centro Nacional de Tecnologías del Envase (CENTIDE) en Calahorra. Concretamente, se instalará en el polígono industrial de 'El Recuenco'. Será la tercera empresa que se implante en esta zona industrial de la ciudad.

Ya han comenzado las obras de construcción de la nueva fábrica de placas de yeso laminado de la empresa búlgara Formatt Building Products Spain, que creará más de 150 puestos directos. También la empresa Embalajes Riojanos Algar ha empezado a edificar su nueva planta de montaje de embalajes de cartón.

La UTE formada por las empresas Altuna y Uria S.A. y la riojana CJM Obras y Gestión Sostenible S.L. construirá el Centro Nacional de Tecnologías del Envase por un importe de adjudicación de 12,5 millones de euros. Ocupará 3 parcelas del polígono industrial 'El Recuenco', adquiridas por la Fundación para la Transformación de La Rioja.

Este nuevo edificio dispondrá de una superficie construida de 6.131 metros cuadrados, distribuidos en una planta baja con 2 laboratorios, salas específicas para cromatografía y microscopía; otra planta de industrialización y prototipado; almacenes; salas de instalaciones; aseos y vestuarios; y una planta primera para oficinas, despachos, salas de reuniones, un auditorio con capacidad para más de 100 personas y una zona de restauración.