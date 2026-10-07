Calahorra contará con un completo programa de actividades para niños con el 'Otoño chiqui' que organiza ACTIBA

Calahorra contará con un completo programa de actividades para niños con el 'Otoño chiqui' que organiza ACTIBA
Calahorra contará con un completo programa de actividades para niños con el 'Otoño chiqui' que organiza ACTIBA - ACTIBA
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 7 octubre 2026 11:10
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   LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La ciudad de Calahorra ha presentado este miércoles la iniciativa 'Otoño Chiqui', la programación de actividades infantiles organizada por ACTIBA, Asociación Calagurritana de Tiendas y Bares, en la Primera Travesía de Paletillas de Calahorra.

   Durante la presentación, Jesús Santolalla Ibáñez, presidente de ACTIBA, ha explicado las distintas propuestas y ha destacado "el esfuerzo realizado para ofrecer este año actividades más elaboradas, con más detalle y especialmente cuidadas, para que los pequeños disfruten de una programación creativa y variada".

   Una de las citas más esperadas será la fiesta pre-Halloween del sábado 24 de octubre. Después del éxito de la pasada edición, que contó con una gran participación a pesar de la lluvia, ACTIBA afronta esta celebración "con mucha ilusión y ganas de volver a compartir una tarde especial con los niños y sus familias".

   Por su parte, Iván Jiménez Pellejero, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Calahorra, ha agradecido "la actitud, la predisposición y la implicación de la asociación", poniendo en valor "su trabajo para impulsar numerosas actividades y dinamizar la ciudad".

   La programación comienza este sábado, 10 de octubre, con una actuación de Marionetas Birloque, y continuará durante octubre y noviembre con talleres y propuestas relacionadas con el otoño, Halloween y el inicio de la Navidad.

   Todas las actividades se celebrarán a las 18 horas en la Primera Travesía de Paletillas.

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