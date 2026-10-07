Calahorra contará con un completo programa de actividades para niños con el 'Otoño chiqui' que organiza ACTIBA - ACTIBA

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Calahorra ha presentado este miércoles la iniciativa 'Otoño Chiqui', la programación de actividades infantiles organizada por ACTIBA, Asociación Calagurritana de Tiendas y Bares, en la Primera Travesía de Paletillas de Calahorra.

Durante la presentación, Jesús Santolalla Ibáñez, presidente de ACTIBA, ha explicado las distintas propuestas y ha destacado "el esfuerzo realizado para ofrecer este año actividades más elaboradas, con más detalle y especialmente cuidadas, para que los pequeños disfruten de una programación creativa y variada".

Una de las citas más esperadas será la fiesta pre-Halloween del sábado 24 de octubre. Después del éxito de la pasada edición, que contó con una gran participación a pesar de la lluvia, ACTIBA afronta esta celebración "con mucha ilusión y ganas de volver a compartir una tarde especial con los niños y sus familias".

Por su parte, Iván Jiménez Pellejero, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Calahorra, ha agradecido "la actitud, la predisposición y la implicación de la asociación", poniendo en valor "su trabajo para impulsar numerosas actividades y dinamizar la ciudad".

La programación comienza este sábado, 10 de octubre, con una actuación de Marionetas Birloque, y continuará durante octubre y noviembre con talleres y propuestas relacionadas con el otoño, Halloween y el inicio de la Navidad.

Todas las actividades se celebrarán a las 18 horas en la Primera Travesía de Paletillas.