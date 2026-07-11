Calahorra crea un nueva ayuda para empadronados al menos 5 años con recursos insuficientes para gastos básicos

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LOGROÑO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado una nueva línea de ayudas para calagurritanos que lleven como mínimo 5 años empadronados en la ciudad y cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a los gastos específicos necesarios para cubrir las necesidades básicas y estén previos a iniciar procesos de pobreza y/o exclusión social.

Con estas ayudas se quiere atender situaciones sobrevenidas o imprevistas que producen desequilibrio socioeconómico en la persona o en la familia para prevenir las situaciones de vulnerabilidad social y/exclusión social.

Los requisitos para optar a estas ayudas son ser mayor de edad, excepto los menores de 18 años que se encuentren emancipados o sean huérfanos de padre y madre o tengan cargas familiares de menores y personas con discapacidad o dependientes y tener residencia en Calahorra de forma ininterrumpida como mínimo 5 años de antelación a la presentación de la solicitud y acreditarla mediante el padrón municipal.

También se exige tener valorada la situación de necesidad social por profesionales del área de Políticas sociales del Ayuntamiento de Calahorra y que los ingresos mensuales de la unidad de convivencia a la que pertenece el solicitante no excedan de entre 781 y 1.300 euros, unidad de convivencia de 1 miembro; entre 1.301 a 1.400 euros, unidad de convivencia de 2 miembros; entre 1.401 y 1.600 euros, unidad de convivencia de 3 miembros; entre 1.601 y 1.700 euros, unidad de convivencia de 4 miembros; y un 5% más por cada miembro a contar desde el quinto miembro.

En los últimos años se está encareciendo el nivel de vida muy por encima del incremento de los salarios y las pensiones. Casi 3 de cada 10 hogares riojanos es incapaz de afrontar gastos imprevistos y un 37,4%, más de 122.000 riojanos, admite dificultades para llegar a fin de mes.

Esta situación ha creado el perfil emergente de "nueva pobreza", que lo componen pensiones no contributivas o mínimas que no logran cubrir este encarecimiento de la cesta de compra, la energía y la vivienda.

Con estas ayudas se pretende ampliar el catálogo de prestaciones asistenciales municipales, que se suma a la línea de ayudas de emergencia social del Ayuntamiento de Calahorra, así como priorizar a aquellas personas que han contribuido de manera continuada al sostenimiento de los servicios municipales, mediante su residencia habitual y participación en la comunidad.

Son gastos subvencionables dentro de estas ayudas los alimentos y productos de higiene personal y doméstica; los derivados del alquiler de la vivienda, de créditos hipotecarios contraídos como consecuencia de la adquisición de la vivienda habitual y la fianza de acceso al alquiler; los gastos de suministros básicos (electricidad, gas, gasoil, leña, pellets) y para el apoyo a grupos familiares con menores de 3 años.

La partida presupuestaria para este año es de 75.000 euros y las cuantías de las ayudas son:

-1.600 euros/año para unidad de convivencia unipersonales.

-1.900 euros/año para unidades de convivencia con 2 miembros.

-2.000 euros/año para unidades de convivencia con 3 miembros.

-2.100 euros/año para unidades de convivencia con 4 miembros.

Estos importes no podrán superarse. No se subvencionan en esta nueva convocatoria el pago de impuestos, deudas y obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, las multas y sanciones, los gastos de suministros no básicos, créditos personales, etc.

Las solicitudes para beneficiarse de estas ayudas podrán formalizarse desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja hasta el 30 de noviembre o agotar el crédito disponible.

Se presentarán junto a la documentación requerida en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Calahorra o por cualquiera de los medios admisibles en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

OTROS ACUERDOS.

Además, en la Junta de Gobierno se ha adjudicado la autorización o licencia de instalaciones de atracciones y puestos ambulantes en el ferial de la ciudad durante las fiestas patronales de agosto 2026 y marzo de 2027, así como en Navidad a la asociación de industriales feriantes de La Rioja por el precio de 16.144, 92 euros.

También se ha aprobado la licitación del contrato mayor de renovación de licencias de software de diseño asistido por ordenador por un tipo máximo de 13.023,17 euros.

La duración del contrato es de 3 años, a partir del 1 de enero de 2027, y el precio es el único criterio de adjudicación. Tanto el pliego de cláusulas administrativas particulares como el de prescripciones técnicas puede examinarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es).

SUBVENCIONES.

Igualmente, se ha acordado la aprobación definitiva de la concesión de subvenciones en concurrencia competitiva para proyectos de cooperación al desarrollo, y programas de servicios sociales con un gasto total de 54.953,74 euros.

Dentro de la convocatoria para financiar proyectos de cooperación al desarrollo han recibido ayuda municipal Fundeo (3.780 euros), COVIDE (3.660,42 euros), AMYCOS (4.500 euros), Amigos de la Tierra (4.013,38 euros), María Salus Infirmorum (4.500 euros) y Amor sin Barreras (4.500 euros).

En materia de Servicios Sociales, el Ayuntamiento de Calahorra ha otorgado subvenciones a la asociación de Promoción gitana de La Rioja (3.341,98 euros), Indismatic (682,15 euros), la parroquia de los Santos Mártires-Cáritas Interparroquial (5.240 euros), la asociación Igual a Ti (360 euros), la asamblea de Cruz Roja de Calahorra (6.184,85 euros), la Asociación Riojana de Daño Cerebral Adquirido (6.803,28 euros), RES Fraterna (1.993 euros), la asociación de Personas Mayores (3.550,68 euros) y ALCERRIOJA (1.944).

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha aprobado definitivamente las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a proyectos de prevención universal selectiva o indicada en el ámbito de las adicciones y promoción de hábitos saludables. Ha destinado un total de 7.000 euros a la Fundación Centro de Solidaridad (3.940 euros), ACTIBA (1.800 euros) y el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra (1.260 euros).

También ha acordado la aprobación definitiva de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo de proyectos y actuaciones que contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, a la reducción de desigualdades de género y a la sensibilización y reducción de factores que originan la violencia de género.

La AMPA del Conservatorio de Música de Calahorra (1.033,54 euros), la asociación Red vecinal contra la violencia de género (2.254,50 euros), la Fundación Caja Rioja (1.865,37 euros), el Club Taurino de Calahorra (2.439,16 euros), la asociación juvenil de FP 'La Planilla' (492,52 euros), ACTIBA (1.578,28 euros) y la asociación Igual a ti (336,62 euros) se han beneficiado de estas ayudas, cuya cuantía total es de 10.000 euros.