Calahorra cuenta con una nueva red de diez senderos naturales

El Ayuntamiento de Calahorra recibe la red de senderos naturales ciclables y peatonales - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha recibido las obras de puesta en valor de los senderos de la ciudad. De esta manera, la localidad cuenta ya con una nueva red de senderos naturales -cinco de ellos peatonales y otros cinco, ciclables- para descubrir y disfrutar del paisaje.

Un proyecto de la línea 'Transición verde y sostenible' del Plan de Sostenibilidad Turística 'Calahorra Enogastronómica', financiado íntegramente por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La iniciativa fomenta la práctica deportiva, el turismo sostenible y el conocimiento de los recursos naturales de Calahorra. Además, reafirma "el empeño del Ayuntamiento de Calahorra por convertir la ciudad en un destino más atractivo, innovador, sostenible y accesible para todos y ofrecer una experiencia turística atractiva y moderna para descubrir el patrimonio de la ciudad".

Estos 10 itinerarios suman un total de 168,01 kilómetros, de los cuales 105,15 kilómetros son rutas para bicicleta y 62,86 kilómetros para pasear. Todos los senderos se inician en el parque del Cidacos, discurren por caminos accesibles y, en su mayor parte, llanos y de baja o media dificultad.

Recorren la vega del Cidacos y sus huertas y fuentes; el embalse de El Perdiguero; el Pico de la Mesa; y el entorno de Los Agudos con sus extensiones de pinares. Asimismo, permiten contemplar campos de cultivo y las tradicionales huertas calagurritanas, que han convertido a Calahorra en la 'Ciudad de la Verdura'.

Esta puesta en valor de los senderos naturales de Calahorra se adjudicó por 62.104,44 euros a la empresa Agua y Jardín S.L.

Además, dentro también del Plan de Sostenibilidad Turística 'Calahorra Enogastronómica', la empresa Sistemas Digitales de Informática S.L. (SDI) se ha encargado de la señalización digital de estas rutas, usando la tecnología beacon para proporcionar información en tiempo real.