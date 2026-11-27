Iluminación navideña de Calahorra de 2025 - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra invita a todos los calagurritanos y visitantes a asistir este viernes, 27 de noviembre, a las 19,00 horas al tradicional encendido del alumbrado navideño desde la Glorieta de Quintiliano.

Un acto lleno de emoción, que marcará el inicio de la programación navideña en la ciudad con más de 150 actividades para todos los públicos.

"Queremos que el encendido sea una celebración para todos, para compartir, disfrutar y comenzar juntos la Navidad en Calahorra con ilusión", ha valorado la concejala de Festejos, Raquel Moral, que ha adelantado que "además, habrá sorpresas que harán de esta cita un momento más especial y espectacular para todos los que nos acompañen".

Este año, la encargada de accionar el botón para encender las luces de Navidad, junto a la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, será la niña Afrah María López Roque, nacida en Ceuta en 2020 y residente en Calahorra desde hace 3 años.

Este mágico comienzo de la Navidad en Calahorra estará amenizado por el Orfeón Calagurritano 'Pedro Gutiérrez' y la Banda juvenil, los profesores del taller de rock y una alumna de canto de la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas 'Maestro Arroyo.

La concejala de Festejos ha animado a la ciudadanía a participar en este acto y compartir uno de los momentos más esperados del año. "Deseamos que toda Calahorra salga a la calle para dar juntos la bienvenida a la Navidad".

LA CIUDAD BRILLARÁ CON MÁS DE 200 ADORNOS LUMINOSOS

Calahorra se iluminará a partir de las 19:00 horas del viernes 27 de noviembre, dando comienzo a unas fechas llenas de ilusión, encuentro y actividades para disfrutar en familia.

Más de 200 adornos lumínicos de led de alta luminosidad y bajo consumo alumbrarán los principales ejes comerciales, calles, plazas, avenidas y edificios municipales de la ciudad durante esta Navidad.

Se iluminarán las calles Grande, Mártires, Teatro, General Gallarza, Bebricio, José María Garrido, Trastamara, Julio Longinos, las travesías de Paletillas, Mediavilla, Julio César y Sol, así como Cavas, Santiago, Mayor, Navas y Doctor Fleming.

También se instalarán luces en el paseo del Mercadal; las plazas de la Verdura, El Raso, Peña Philips, Montecompatri y de la Constitución; las avenidas de Numancia, Achútegui de Blas, Valvanera y del Pilar; el Planillo de San Andrés y la Glorieta de Quintiliano.

La iluminación ornamental llegará igualmente a las fachadas de diferentes edificios municipales, como el Ayuntamiento, el Centro Joven Municipal, la residencia municipal de personas mayores San Lázaro y las dependencias de la Policía Local.

A estos espacios se sumarán la fuente de la Glorieta de Quintiliano, el quiosco del paseo del Mercadal y el parque Miguel Ángel Blanco.

Además, se colocarán tres grandes árboles luminosos en las plazas de Europa, Peña Philips 'Mientras el cuerpo aguante'; y Diego Camporredondo.