Calahorra entregará este jueves la Medalla de la Ciudad al canónigo y archivero de la Catedral Ángel Ortega

Calahorra entregará la Medalla de la Ciudad a don Ángel Ortega el 28 de mayo - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El canónigo y archivero de la Catedral de Santa María de Calahorra, Ángel Ortega, recibirá la Medalla de la Ciudad de manos de la alcaldesa Mónica Arceiz el próximo jueves 28 de mayo a las 13 horas.

Será en un acto solemne que tendrá lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Calahorra y al que están convocados todos los concejales de la Corporación municipal.

El pasado 20 de febrero, la alcaldesa anunció la concesión de esta distinción a don Ángel Ortega porque "era la mejor manera de rendirle un homenaje por estos 60 años que acaba de cumplir al servicio de Calahorra como sacerdote, organista, guía, archivero y custodio del patrimonio documental con este reconocimiento institucional".

La Medalla de la Ciudad es "una condecoración municipal que distingue a personas físicas o jurídicas, corporaciones, instituciones, fundaciones, colectividades, asociaciones o entidades, tanto nacionales como internacionales, por haber prestado notables servicios a la ciudad o dispensado honores a ella", conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Calahorra.

Mónica Arceiz valoró que "don Ángel cumple los dos requisitos porque ha dispensado un gran honor a nuestra ciudad porque tiene un saber enciclopédico de Calahorra".

"Es el que más sabe de la historia de la ciudad ahora mismo. Es una persona con muchísima riqueza cultural, que comparte con todos los que se acercan a la Catedral", añadió.

También destacó que "ha prestado notables servicios a la ciudad porque ha ordenado y catalogado los fondos de la Catedral y de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, ha ayudado a investigadores y ha guiado a los visitantes por la Catedral divulgando el patrimonio de este templo. Ha sido el alma de la Catedral durante 60 años".

Ángel Ortega recibió esta noticia con humildad, emoción y agradecimiento. "He hecho lo que tenía que hacer durante todo este tiempo. Agradezco y considero que esta medalla se podría haber adjudicado a otros sacerdotes que han pasado por Calahorra como don Amancio. Gracias en nombre de todos los sacerdotes de la Diócesis".

La Medalla de la Ciudad que se entregará el 28 de mayo será la segunda que concede el Ayuntamiento de Calahorra. La primera se otorgó en 2023 a José Manuel San Juan Vega, cuando ocupaba el puesto de jefe accidental de la Policía Local.

EL GALARDONADO.

Ángel Ortega Nació en 1937 en Retuerta (Burgos), pero vive en Calahorra desde hace 60 años. En 1961 recibió la ordenación sacerdotal y el 1966 superó las oposiciones, tomando posesión como Beneficiado-Sochantre (responsable del coro y de canto gregoriano) de la Catedral de Santa María de Calahorra.

Un año después fue nombrado auxiliar del archivero Ildefonso Rodríguez de Lama, accediendo por primera vez a las oficinas del Palacio Episcopal. Y allí, ha ordenado, clasificado, inventariado y catalogado de la inmensa documentación histórica de la Catedral y de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Él mismo describe su llegada al archivo como una "enmienda a la totalidad", ya que hasta entonces solo se había catalogado una mínima parte de los fondos. Entre 1970 y 1975 fue nombrado vigilante (lo que actualmente sería un comisario artístico) de las obras destinadas a adaptar el claustro catedralicio como Museo Diocesano.

Ese mismo año, en 1975, comenzó la carrera de Historia que le "aportó solidez científica a su labor archivística y le permitió profundizar en su tarea como investigador y divulgador del patrimonio catedralicio", ha subrayado la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Ortega fue nombrado archivero diocesano y catedralicio en 1986. Fruto de su labor archivística y de su pasión por la historia ha publicado varios libros como 'El libro primero de bautismos de la iglesia-catedral de Catedral' y 'Los órganos de la Catedral'. A día de hoy es archivero, custodio y defensor del patrimonio documental, organista, guía experto y sacerdote, celebrando misa diaria.