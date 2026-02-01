Calahorra exige dos años de empadronamiento para recibir ayudas de emergencia social

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado la convocatoria reguladora de subvenciones para ayudas de emergencia social por procedimiento de concesión directa con una partida presupuestaria de 150.000 euros para este año.

Esta convocatoria presenta una novedad en los requisitos de los beneficiarios, ya que exige tener residencia efectiva en Calahorra de forma ininterrumpida como mínimo dos años de antelación a la presentación de la solicitud y acreditarla mediante el padrón municipal.

Los solicitantes extranjeros deberán acreditar, además, la residencia legal en España. Hasta ahora se requería solo un año.

Los otros requisitos para optar a estas ayudas son ser mayor de edad, quedando exceptuados los menores de 18 años que se encuentren emancipados, con cargas familiares de menores, personas con discapacidad o personas dependientes y huérfanos de padre y madre.

También se exige tener valorada la situación de necesidad social para la prestación solicitada por los profesionales del área de Derechos Sociales municipales y que los ingresos de la unidad de convivencia a la que pertenece el solicitante no excedan a la tabla establecida por el Ayuntamiento.

Este tipo de ayudas tienen por objeto regular la concesión de subvenciones, en materia de servicios sociales, destinadas a la concesión de ayudas económicas directas a personas y familiares cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social.

La cuantía de las ayudas no podrá superar por todos los conceptos la cuantía de:

- 1.600 euros/año por unidad de convivencia unipersonales.

- 2.000 euros/año para unidades de convivencia con dos miembros.

- 2.200 euros/año para unidades de convivencia con tres miembros. - 2.400 euros/año para unidades de convivencia con cuatro miembros o más.