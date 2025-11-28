Calahorra inaugura la Navidad con la apertura de su Mercado navideño, con 28 casetas en Plaza El Raso y calle Grande

Calahorra inaugura la Navidad con la apertura de su Mercado navideño - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Calahorra inicia la Navidad esta tarde con la apertura del Mercado navideño a las 17 horas y el encendido del alumbrado a las 19 horas. La plaza de El Raso y la calle Grande acogen las 28 casetas de madera en las que comerciantes, artesanos y asociaciones locales ofrecen productos típicos de estas fechas: regalos, gastronomía, artesanía, decoración, flores, etc.

El Mercado navideño puede visitarse el 28 de noviembre de 17 a 20,30 horas y el sábado 29 de noviembre y el domingo 30 de noviembre de 11 a 14 horas y de 17 a 20,30 horas.

La concejala de Cultura y Turismo, Reyes Zapata, ha destacado que "es una cita muy esperada que marca el comienzo de la Navidad calagurritana y llena de magia la ciudad, además dinamiza la actividad comercial y convierte a Calahorra en un punto de encuentro para vecinos y visitantes y en un destino para disfrutar de la Navidad".

La programación comienza esta misma tarde a las 18 horas con el taller infantil 'Bolas de árbol navideñas', organizado por el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra, y el reparto de chocolate que va a hacer el grupo Scout Nuestra Señora de Guadalupe a las 19,30 horas en la plaza de El Raso.

Durante este fin de semana se desarrollarán en el Mercado más de 30 actividades dirigidas a todos los públicos con talleres, actuaciones musicales, catas gastronómicas, visitas guiadas, espectáculos y teatro.

Además, el sábado y domingo se instalarán tres hinchables en la plaza del Mercado y el aparcamiento de la calle Coliceo: 'El gran descenso polar con 30 metros de trineo', 'La Casita de cuento' e hinchables mágicos para la diversión de los más pequeños y también de mayores.

El Mercado navideño celebra su décima cuarta edición con la participación de las floristerías Herga, Jennifer Romanos y Silvia; las pastelerías Flor y Nata, Dulce en Boca, Tartdekor y Kate-Cakes La Leal; las tiendas de decoración Proyección 10 y Capitel; el Consejo Comarcal de la Juventud de Calahorra; la asociación de Belenistas calagurritanos y de Logroño; Dulces El Avión; Banderillas y encurtidos 'Moni'; Fuertes Gourmet; Casa Granel; Montecelo; Mis Recortes; Miguitas Mi Pan; Copy&Decó; Mänual, ropa de cabeza; mermeladas Anamela; librería Dos más Tres; Sensaciones; Mimo's Cream; El Desván Vacío; Doc Design y Con-Sentidos.

Del 28 al 30 de noviembre, Calahorra se llenará de ilusión y ambiente festivo y el espíritu navideño invadirá la ciudad.