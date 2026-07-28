Calahorra rechaza debatir una moción socialista para investigar el uso de los sistemas municipales de grabación

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Municipal ordinario del Ayuntamiento de Calahorra correspondiente al mes de julio ha rechazado esta pasada anoche admitir a debate una moción del PSOE encaminada a crear una comisión especial de investigación sobre el uso de los sistemas municipales de grabación de imágenes.

Una propuesta que había surgido a raíz de la polémica por la presunta intención municipal de localizar y llegar a sancionar a personas implicadas en la celebración espontánea que hubo en la localidad tras la victoria de España contra Francia en las semifinales del pasado Mundial de Fútbol.

Habitualmente las mociones de los distintos grupos políticos se admiten a debate todas juntas, como un paquete único, pero en esta ocasión la alcaldesa calagurritana, Mónica Arceiz, propició el voto individual sobre cada una de las propuestas, ante una iniciativa socialista que, según dijo la primera edil, "busca investigar a la Policía Local".

También VOX e Izquierda Unida rechazaron admitir a debate la propuesta del Grupo Municipal Socialista que, según los primeros, "intenta fiscalizar a la Policía Local". "Solicitaremos el debate secreto porque no tiene por qué salir al exterior si estamos prejuzgando una actuación de la Policía Local", añadió la portavoz de VOX, Maite Arnedo.

El PSOE calificó la medida de la alcaldesa -apoyada por VOX e IU- como "antidemocrática" e intentó nuevamente introducir su moción en el Pleno dentro del capítulo de Mociones de Urgencia, siendo nuevamente rechazada.

Este asunto tiene su origen en las celebraciones espontáneas que tuvieron lugar en las calles de Calahorra en la noche del pasado 14 de julio, tras la victoria de España contra Francia en la semifinal del Mundial de Fútbol.

La Jefatura de la Policía Local de Calahorra decidió entonces revisar las imágenes relacionadas con la celebración para esclarecer los "incidentes ocurridos" aquella noche y que consistieron básicamente en faltas de seguridad en el tráfico rodado y en actitudes peligrosas con ocupantes de coches sentados sobre las ventanillas o sobre los capots de los vehículos, lanzamiento de pirotecnia, etc...

No llegaron a producirse ni incidencias de relevancia ni denuncias de la Policía Local o de particulares ni daños personales, aunque sí un colapso del tráfico rodado en la ciudad en medio de la celebración. Unos hechos tras los cuales, la Jefatura de Policía Local recabó imágenes de medios de comunicación locales.

En este contexto, el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) ha reclamado al Ayuntamiento de Calahorra que "rectifique y deje sin efecto" las decisiones adoptadas tras el operativo policial de la celebración del España-Francia, al entender que "cuestionan el criterio profesional de los agentes" que participaron en el dispositivo.