Calahorra reconoce el trabajo de la Policía Local en la celebración de los Ángeles Custodios - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Calahorra ha conmemorado hoy la festividad de sus santos patronos, los Ángeles Custodios, en un acto en el que se ha puesto en valor el trabajo que desarrolla diariamente este cuerpo al servicio de la ciudadanía. La celebración ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Calahorra y ha reunido a representantes de la Corporación municipal, Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil.

También ha servido para felicitar públicamente la colaboración y el compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos del repartidor de Seur Juan Luis Sánchez, de la veterinaria Estefanía Hidalgo y del jefe del grupo operativo de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de La Rioja, David Sáez Así.

Se ha reconocido a Juan Luis Sánchez León por su intervención el pasado 13 de mayo para impedir la huida de un presunto autor de un robo en una vivienda, facilitando su posterior detención por la Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local.

También se ha distinguido a Estefanía Hidalgo Ivorra por su actuación tras el hallazgo de una galga fallecida en el interior de un vehículo, destacando su profesionalidad, sensibilidad y rigor técnico, así como su colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Igualmente, se ha concedido una felicitación a David Sáez Oché, en reconocimiento a su permanente colaboración y apoyo técnico en materia de extranjería a la Policía Local.

En su intervención, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha felicitado a todos los agentes de la ciudad y ha subrayado que "ser Policía Local no es solo ejercer una profesión", sino asumir "una responsabilidad y, sobre todo, una vocación de servicio público, que requiere preparación, entrega, sentido del deber y respeto".

En este sentido, Arceiz ha destacado especialmente la importancia de la cercanía en el ejercicio de la autoridad. "La verdadera autoridad se ejerce desde el respeto, la educación, la serenidad y el ejemplo. Un saludo, una palabra amable o un gesto de consideración pueden parecer pequeños detalles, pero son precisamente esos detalles los que construyen la confianza entre la policía y la sociedad".

Asimismo, ha querido poner el acento en el valor del uniforme y en la responsabilidad que representa para quienes lo visten. "Cada agente que se incorpora a nuestra Policía Local recibe algo más que un puesto de trabajo. Recibe una tradición, una responsabilidad y un legado construido durante muchos años por compañeros que han entendido que servir a Calahorra significa estar disponibles para los demás, incluso cuando resulta difícil, incluso cuando nadie lo reconoce", ha afirmado.

La alcaldesa ha concluido trasladando su confianza en la Policía Local y reclamando que se mantengan siempre los valores que deben guiar su actuación: "compromiso, disciplina, respeto y vocación de servicio".

Por su parte, el inspector jefe de la Policía Local, Rubén González, ha resaltado que "esta fiesta es para reconocer el trabajo de la Policía Local para dar un servicio de calidad todo el año. La versatilidad del trabajo junto a la profesionalidad son la seña de identidad de este cuerpo policial" y que "desde mi punto de vista la verdadera fortalece de la Policía Local de Calahorra era atender de manera cercana el día a día del ciudadano".

Durante el acto también se ha recordado a todos los agentes que han formado parte de la Policía Local de Calahorra y que ya no se encuentran en activo o han fallecido. También se ha agradecido su compromiso y colaboración de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la labor y el apoyo de la agrupación de voluntarios de Protección Civil y al parque municipal de obras y servicios.

En la actualidad, la plantilla de la Policía Local está formada por 54 agentes, 50 hombres y 4 mujeres. "Este número permite el servicio 24 horas los 7 días de la semana. Nuestro trabajo se fundamenta en la cercanía de nuestros efectivos al ciudadano, atendiendo con versatilidad todos los problemas que pueden surgir en una ciudad como es Calahorra", ha afirmado la subinspectora de la Policía Local, Laura Sainz.