Calahorra refuerza su proyección turística en FITUR 2026

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Calahorra estará muy presente en FITUR 2026. Además, de promocionarse en el estand institucional del Gobierno de La Rioja, la ciudad lo hará también a través de los espacios que la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad y el Camino Ignaciano disponen en IFEMA hasta el 25 de enero, destacando su patrimonio histórico, cultural y espiritual como elementos clave de su oferta turística.

Sin duda, la Feria Internacional de Turismo es el mejor escaparate para mostrar y dar a conocer la historia, las tradiciones, los principales eventos y los atractivos turísticos de Calahorra para seguir incrementando el número de visitantes y consolidarse como un destino de referencia dentro y fuera de La Rioja.

Así, el sábado 24 de enero, a las 16 horas el Ayuntamiento de Calahorra ha organizado la actividad 'El pasado romano como motor turístico de Calahorra' en el estand de La Rioja. Un acto abierto al público general para promocionar y proyectar la imagen de la ciudad.

"Calahorra es una ciudad romana y, más de 2.000 años después, el esplendor de la antigua Calagurris puede reconocerse hoy tanto en los vestigios que se conservan en el yacimiento arqueológicos de 'La Clínica' y en el Museo de la Romanización, como también en la cultura calagurritana con celebraciones como Mercaforum y el festival Holika y en la naturaleza con el espectáculo 'Águilas de Roma' en el parque temático de aves 'Tierra Rapaz'", ha destacado la concejala de Turismo, Reyes Zapata.

La actividad consistirá en una mesa redonda en la que participarán la concejala de Turismo, Reyes Zapata; el doctor en Ciencias Biológicas y director del parque de aves 'Tierra Rapaz', Luis Lezana; la presidenta del grupo cultural Paso Viviente, Reyes Pérez; y Fernando Barco, vocal de la asociación Amigos de la Historia de Calahorra.

Hasta FITUR también se desplazará una pequeña representación de la Legión VI Victrix, que todos los años desfila por el Mercado romano de Calahorra.

"Desde diferentes puntos de vista como el patrimonio, la naturaleza, la cultura, el turismo... pero con el mismo hilo conductor, el esplendor de Calagurris, ofrecerán una visión completa del arraigo de Calahorra a su pasado y de cómo ha sabido traerlo al presente, convirtiéndolo en un eje fundamental de la vida de la ciudad, que inspira hoy un festival de música con 100.000 espectadores y un espectáculo de aves en 'Tierra Rapaz', que cuelga todos los años el cartel de no hay de entradas y que el parque en 2024 recibió 108.672 visitas, además de visitas guiadas, campus de excavaciones arqueológicas y la recreación de un mercado romano, uno de los principales eventos turísticos con mayor afluencia de público que acoge la ciudad", ha explicado Reyes Zapata.

"Esta mesa redonda invita a acercarse a Calahorra, a descubrir su pasado romano y a participar en todas estas acciones turísticas que ponen en valor la historia y el patrimonio de la ciudad con enfoques más atractivos y novedosos para todas las edades", ha valorado la concejala de Turismo.

Tras estas intervenciones, la asociación Amigos de la Historia impartirá el taller 'Acuña tu moneda de Calagurris' entre las 16:30 y las 17,30 horas. Todos los asistentes podrán llevarse una moneda de recuerdo de la antigua Calagurris Nassica Iulia.

AGENDA EN FITUR

Esta mañana la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y la concejala de Turismo, Reyes Zapata, han visitado el estand de La Rioja con el que el Gobierno regional participa en FITUR y han mantenido reuniones con empresas del sector hostelero.

El jueves 22 de enero asistirán a la asamblea ordinaria de la asociación Amigos del Camino Ignaciano y el viernes 23 de enero acudirán al acto de traspaso de presidencia y presentación de nuevas ciudades integrantes de la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad.