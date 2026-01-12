Calcinada una caravana abandonada en Alesón (La Rioja)

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo
LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
Una caravana abandonada, situada en una huerta de Alesón, cerca del río Yalde, quedó calcinada, a última hora del domingo, tras el incendio que sufrió, según ha informado hoy el SOS Rioja 112.
Fue un particular el que dio aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se dio aviso a Guardia Civil y se movilizaron Bomberos del CEIS.
El incendio calcinó una caravana, prácticamente abandonada, en el interior de una huerta vallada con mucha maleza alrededor.