Calcinado, sin heridos, un vehículo en la LR-202, en Cihuri

Archivo - Bombero del CEIS Rioja en una actuación - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO 28 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado un incendio en un vehículo situado en la carretera LR-202, punto kilométrico 7, en el término de Cihuri (La Rioja). No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 18,10 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado, además de los bomberos, efectivos de la Guardia Civil. El coche ha quedado completamente calcinado.