Calcinados dos contenedores tras un incendio en la Travesía La Posada de Cuzcurrita

LOGROÑO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado esta pasada madrugada un incendio en tres contenedores de basura orgánica situados en la Travesía La Posada número 20 de la localidad de Cuzcurrita del Río Tirón. Dos de ellos han quedado totalmente calcinados.

El suceso ha tenido lugar sobre las 00,30 horas de este domingo y se ha dado aviso, además de a los bomberos, a efectivos de la Guardia Civil. No hay que lamentar daños personales.