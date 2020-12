Calipso Rioja cambiará tatuajes y piercings por juguetes para Cruz Roja los días 14, 15 y 16 de diciembre

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2020, Calipso Rioja (Fundición, 2. Logroño) realizará tatuajes y piercings a cambio de juguetes, y lo hará en colaboración con Cruz Roja Juventud, para que ningún niño se quede sin regalo estas navidades.

Para hacerse un tatuaje es necesario cita previa, de 10,00 a 22,00, llamando por teléfono o enviando un whatsapp al 648 535 492. Las personas que quieran colaborar tienen que tener decidido antes de llamar el tamaño del tatuaje.

Los tatuajes requieren la compra previa de juguetes de 25, 40 o 50 euros, según el tamaño (3x3 cm, 6x6 cm y 9x9 cm), y los piercing se realizan a cambio de juguetes de 18 euros. Los tatuajes son en blanco y negro. Si se quiere color hay que aportar un suplemento en los regalos de 10 euros más por cada color.

Es la tercera edición en la que Calipso Rioja colabora con esta oferta 100% solidaria con las personas desfavorecidas. Calipso entregará todos los juguetes aportados el día 20 de diciembre a Cruz Roja Juventud en La Rioja, que se encargará del reparto. El año pasado Calipso aportó más de 50 juguetes con un precio medio por juguete de 40 euros.

Es obligatorio que el juguete sea nuevo y venga acompañado de su ticket de compra y no puede ser ni sexista ni bélico. Calipso pone la tinta, el acero y sus manos. Las riojanas y riojanos pagan con juguetes. Y este año se necesitan más que otros años por la situación que estamos pasando.

RECOGIDA EN EL IRJ Y EN CAJA RURAL DE NAVARRA

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Caja Rural de Navarra y Cruz Roja serán también punto de recogida de juguetes para la campaña. Caja Rural de Navarra habilita sus 24 oficinas en La Rioja con el fin de facilitar a toda la ciudadanía la entrega de sus juguetes para hacer felices a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. De igual forma, todas las personas que lo deseen podrán hacer sus donaciones en una cuenta de Cruz Roja en esta entidad para contribuir al buen fin de esta iniciativa social.

Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.

Cruz Roja de La Rioja necesita juguetes para 850 niños y niñas de familias vulnerables, en concreto, 1.700 juguetes. Este es uno de los objetivos de la Campaña de Juguetes 'Sus derechos en juego', que pretende dotar a las familias en dificultad social con niños y niñas a su cargo, de juegos y juguetes, enmarcado en un sistema de trabajo real con estas personas para que se cumplan los objetivos de transmisión de valores y juego saludable.

Según el último recuento realizado por Cruz Roja Juventud, ya se han conseguido 380 juguetes para niños y niñas de la zona de Logroño: 85 de Carrefour; otros 65 de donaciones de particualares en los puntos de recogida de Cruz Roja en Logroño y otros 230 juguetes adquiridos con fondos captados por Cruz Roja Española.

Además, de los 350 juguetes que estaba previsto entregar fuera de Logroño (en las otras siete asambleas locales) ya se han conseguido 310, sobre todo a través de particulares y pequeño comercio. Solo faltan unas 40 unidades en Calahorra para los mayores de 12 años.

Para ello, Cruz Roja Juventud de La Rioja llegado a acuerdos con distintas organizaciones. Hasta ahora ya han comprometido su colaboración en la campaña Carrefour, Eroski, Decathlon, Caja Rural de Navarra, el Instituto Riojano de la Juventud, Calipso Rioja, y el Grupo Scout 109 Monteclavijo. En los dos últimos fines de semana se han recogido juguetes en el hipermercado Carrefour Berceo, en Logroño, en Eroski Calahorra y en Decathlon.

¿QUÉ TIPO DE JUGUETES?

Nuevos: por equidad y no discriminación, para que todos los niños y niñas tengan un juguete nuevo. De acuerdo con el principio de Imparcialidad, nos resulta imposible tener que discriminar a algunas personas dándoles juguetes de segunda mano, no creemos que haya infancia de primera e infancia de segunda categoría. Además, no podemos garantizar que un juguete sea 100% seguro una vez se ha sacado de su envoltorio original.

No bélicos y no sexistas y preferiblemente educativos: para favorecer actitudes de respeto y cooperación. Los juguetes son elementos transmisores de valores sociales. A través del juego los niños y niñas adquieren conocimientos y comportamientos. Si fomentamos que la infancia utilice juguetes educativos estaremos favoreciendo valores como la tolerancia, diversidad, respeto, igualdad...

Medioambientalmente sostenibles: fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.