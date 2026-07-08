La calle Belchite, junto a 'La Antigua Estación', estará totalmente peatonalizada para principios de 2027

Proyecto para la calle Belchite - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño acometerá a finales de año la reurbanización del tramo de la calle Belchite comprendido entre Avenida de España y Pío XII, que se trasformará hacia un lugar más seguro, saludable, habitable y con gran calidad estancial gracias al planteamiento de plataforma única con carácter peatonal prioritario.

Un proyecto que este miércoles ha aprobado la Junta de Gobierno Local, contando con un presupuesto inicial de licitación de algo más de 425.300 euros, y que, como ha destacado el concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistáin, "supondrá la peatonalización total de este tramo", el primero de la ciudad "donde será posible el tránsito de vehículos".

En este sentido, esta intervención conllevará la conexión entre el entorno escolar del CEIP General Espartero y los nuevos jardines María Teresa Hernández, junto al centro intergeneracional 'La Antigua Estación'.

La obra está previsto que se inicie a finales de este mismo año 2026, y tendrá una duración estimada de tres meses, por lo que el edil ha estimado que "ya que no son obras en principio excesivamente complicadas, irá relativamente rápido", de manera que podrán estar acabadas "en plazo, para principios de 2027".

EL PROYECTO.

Respecto al espacio central del tramo de calle se dispondrá una zona estancial, en la que se asegurará la accesibilidad y se instalarán bancos en grupos para facilitar el encuentro, aparcabicis para fomentar la movilidad urbana sostenible y papeleras colocadas estratégicamente durante todo el itinerario peatonal.

Se crearán espacios ajardinados para mejorar la calidad ambiental de la calle gracias a la plantación de árboles y/o arbustos (especies autóctonas conforme al Plan director de Gestión del Arbolado y Zonas Verdes de Logroño) para captar CO2 y generar sombra.

Se realizarán las infraestructuras necesarias de canalizaciones y arquetas para el soterramiento de cableado de alumbrado público en el tramo de acera oeste situado junto al edificio de 'La Antigua Estación'.

En cuanto a la instalación de saneamiento se modificarán los sumideros, colocando nuevas unidades y sustituyendo alguna de las existentes, y se nivelarán los registros existentes a la rasante definitiva.

En cuanto a las instalaciones de agua potable, se renovará un pequeño tramo junto a Pío XII y se eliminará la actual tubería de fibrocemento.

Finalmente, respecto a las redes eléctrica y de gas no se prevé realizar ninguna actuación, salvo el recrecimiento y la nivelación de los registros existentes a la rasante derivada de la nueva plataforma única de calle.